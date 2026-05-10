بوتين: حرب أوكرانيا تقترب من نهايتها ومستعد للقاء زيلينسكي

وطنا اليوم:قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس السبت إنه يعتقد أن الصراع في أوكرانيا يقترب من نهايته، وجاءت هذه التصريحات بعد ساعات قليلة من تعهده بالنصر في أوكرانيا خلال عرض «يوم النصر» الذي أقيم في موسكو، والذي كان الأقل حجما منذ سنوات.
وأضاف بوتين للصحفيين بشأن الحرب بين روسيا وأوكرانيا، ​التي تعد أكثر الصراعات دموية في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية “أعتقد أن الأمر يقترب من نهايته”.
كما أشار إلى استعداده للتفاوض بشأن ترتيبات ‌أمنية جديدة لأوروبا، وأن شريكه المفضل في المفاوضات سيكون المستشار الألماني السابق جيرهارد شرودر.
وأشعل غزو روسيا لأوكرانيا في عام 2022 أخطر أزمة في العلاقات بين روسيا والغرب منذ أزمة الصواريخ الكوبية عام 1962، حين خشي كثيرون من أن العالم كان على شفا حرب نووية.
وأعلن الكرملين أن محادثات السلام التي توسطت فيها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب توقفت مؤقتا. وتعهد بوتين مرارا وتكرارا ​بالاستمرار في القتال حتى تحقيق جميع أهداف الحرب المختلفة لروسيا في ما تسميه موسكو “العملية العسكرية الخاصة”.
كان بوتين يتحدث في الكرملين بعد أن عرض ​وجهة نظره حول أسباب الحرب. وألقى باللوم على القادة الغربيين، قائلا إنهم وعدوا بأن حلف شمال الأطلسي لن يتوسع شرقا بعد ⁠سقوط جدار برلين عام 1989، لكنهم حاولوا بعد ذلك جذب أوكرانيا إلى فلك الاتحاد الأوروبي


