الاقتصاد الرقمي (١)

د. عادل يعقوب الشمايله

للمهتمين، اقدمُ مقالين تنبعُ اهميتهما من طبيعةِ موضعِهما وحداثتهِ وتأثيره. وأنا هنا لا أفترض جهل القارئ تماما بالعنوان خصوصا وأنَّ لدينا وزارة اقتصاد رقمي أُنشأت منذُ عدة سنوات ولم ترتبط بالاقتصاد الرقمي سوى بالاسم مثلها مثل وزارات الإصلاح الإداري ووزارة التنمية الإدارية ووزارة التنمية السياسية. ولكنني افترض عدم اكتمال المعرفة الواعية والمنتجة.

الاقتصاد الرقمي مفهومٌ اقتصادي حديث او مستحدث نشأ في عالم لا يعترف بالكمال، ولا يعترفُ بأنَّ الجديد يظلُ جديداً، ولا يُلبسُ القديمَ رداءَ القدسية ويجعله ممنوع اللمس.

لكن جِدَّةَ المفهوم لم تفصله عن الأصل بعملية جراحية. ولذلك يُنظَرُ للاقتصاد الرقمي على أنه امتداد، ولكنهُ امتدادٌ تحوّلي للاقتصاد الرأسمالي التقليدي. مما يجعلهُ ليس“بديلًا” للنظرية الكلاسيكية، بل توسعةً لها. لأنَّ الاقتصاد الرقمي تَشَكَّلَ من هيكل او اطار متعدد المستويات يجمع التكنولوجيا بالاقتصاد والمؤسسات.

التحفظات التي ذكرتها هدفها توضيح مجال الإضافة وابراز اهمية الاقتصاد الرقمي، حتى لا يكتفي القانعون بالاقتصاد التقليدي، لأنَّ من يفعل ذلك يقرر القبول بالتبعية الاقتصادية المؤدية للإنتحار الاقتصادي ثم التبعية السياسية.

وفقا للاقتصاد الرقمي فإن العملية الاقتصادية تمر بمراحل اربع هي:

-رقمنة العمليات الاقتصادية

-اعادة تنظيم سلاسل القيمة

-توسيع دور الأصول غير الملموسة

-استخدام تقنيات المعلومات والاتصالات

بناءاً على ذلك يمكن تعريف الاقتصاد الرقمي بأنهُ منظومةٌ اقتصاديةٌ تتكوّنُ من أنشطة: توريد عوامل الانتاج، الإنتاج والتوزيع والاستهلاك التي تُدار وتُنسَّق عبر تقنيات رقمية، تعتمد على تكامل البيانات والبرمجيات والبنية التحتية الرقمية ورأس المال البشري لإنتاج السلع والخدمات وتبادلها، ضمن أطر مؤسسية وتنظيمية محددة يعاد فيه صياغة خلق القيمة وتوزيعها من خلال دمج التقنيات الرقمية مع عوامل الإنتاج التقليدية، بما يؤدي إلى زيادة دور الأصول غير الملموسة وإعادة تشكيل الأسواق وتعزيز الترابط العالمي.

مقومات الاقتصاد الرقمي:

1-البنية التحتية الرقمية من شبكات الاتصالات، مراكز البيانات، والحوسبة السحابية.

2-منصات متعددة الجوانب، وأنظمة تشغيل وخدمات رقمية.

3-البيانات والخوارزميات: أي جمع البيانات ومعالجتها وتحليلها وتوظيف الذكاء الاصطناعي.

4-التطبيقات والأنشطة الاقتصادية المتمثلة بالتجارة الإلكترونية والاقتصاد التشاركي والخدمات الرقمية.

المعادلة التالية تعبر عن التغير الذي ادخله الاقتصاد الرقمي

‏Y = f (Kᵗ, Lᵗ, D, H, I, A)

حيث:

‏ Y: الانتاج

‏Kᵗ: رأس المال المادي والتكنولوجي

‏Lᵗ: العمل (خصوصًا المعرفي)

‏D: البيانات

‏H: رأس المال البشري

‏I: البنية التحتية الرقمية

‏A: المعرفة والخوارزميات

مع التنبيه إلى ان المعادله هي مجرد تصور اولي لدالة انتاج رقميه موسعه او إطار نظري تحليلي.

، فالقيمة فيه لا تُخلق من البيانات وحدها، بل من تحويل البيانات إلى خدمات ومنتجات قابلة للتسويق

ميزتان يحققهما الاقتصاد الرقمي هما:

١-نجاحه في تحقيق التحدي الاقتصادي المتمثل بتخفيض الكلفة الحدّية

‏ marginal cost مما يمكن من الاعادة شبه المجانية في انتاج الخدمة الرقمية.

٢-المرونة التي تمكن من توسيع نطاق الخدمة وإعداد المستفيدين