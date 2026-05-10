بنك الإسكان الراعي البلاتيني للعشاء الخيري دعماً لشباب صندوق الأمان لمستقبل الأيتام

وطنا اليوم:أعلن بنك الإسكان عن تقديم الرعاية البلاتينية لـ “العشاء الخيري” الذي أقيم تحت رعاية صاحبة الجلالة الملكة رانيا العبدالله المعظمة، احتفاءً بمرور عشرين عاماً على تأسيس صندوق الأمان لمستقبل الأيتام.

وتأتي هذه الرعاية البلاتينية كركيزة أساسية لدعم هذا الحدث الخيري الكبير، الذي سيخصص ريعه بالكامل لتغطية تكاليف التعليم الجامعي للشباب والشابات الأيتام من مختلف محافظات المملكة، حيث يسعى البنك من خلال هذا الدعم إلى المساهمة الفاعلة في تأمين الموارد اللازمة لتمكين الشباب من إكمال مسيرتهم التعليمية، بما يعكس التزام البنك بدوره المجتمعي الريادي وحرصه على إحداث أثر إيجابي ملموس ومستدام في حياة الفئات الشابة.

وبالتزامن مع هذه الرعاية، جدد بنك الإسكان شراكته الاستراتيجية مع صندوق الأمان للأعوام 2026-2029، ضمن إطار مبادرات برنامجه للمسؤولية الاجتماعية “إمكان الإسكان”، لمواصلة دعم مسيرة الصندوق في تمكين الشباب وتعزيز الشمول التعليمي. وبموجب هذا التجديد، يواصل البنك مساندته لبرنامج المنح التعليمية عبر رعاية مجموعة جديدة من الشباب الأيتام الجامعيين من خريجي دور الرعاية ومن مختلف محافظات المملكة، متكفلاً بتغطية كافة تكاليف تعليمهم الجامعي، بالإضافة إلى تقديم الدعم المعيشي والمادي اللازم لهم طوال فترة دراستهم، لضمان تفرغهم الكامل لتحقيق طموحاتهم الأكاديمية والمهنية والاعتماد على ذاتهم.

وتجسد هذه الشراكة الممتدة منذ عام 2022 رؤية استراتيجية مشتركة تهدف إلى تحويل الشباب الأيتام إلى أعضاء فاعلين وقادرين على بناء مستقبل أفضل لأنفسهم ولمجتمعهم، حيث يتجاوز التعاون بين الطرفين الدعم المادي التقليدي ليصل إلى تمكين حقيقي وشامل.

ويُذكر أن صندوق الأمان لمستقبل الأيتام، هو إحدى مبادرات جلالة الملكة رانيا الذي تأسس عام 2006، بهدف دعم الشباب والشابات الأيتام فوق عمر ال 18 ومن جميع أنحاء المملكة عبر توفير التعليم الأكاديمي والمهني، وتغطية مصاريف المعيشة والتأمين الصحي، بالإضافة إلى برامج الإرشاد وبناء القدرات التي ترافقهم على امتداد فترة الدراسة.