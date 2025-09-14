بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. اخبار محلية

مندوباً عن الملك وولي العهد العيسوي يعزي عشائر بني خالد والسردية

53 ثانية ago
مندوباً عن الملك وولي العهد العيسوي يعزي عشائر بني خالد والسردية

وطنا اليوم –  مندوباً عن جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الأحد، واجب العزاء إلى عشائر بني خالد والسردية.

ففي منطقة الخالدية، بمحافظة المفرق، نقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء المرحوم الوزير والسفير الأسبق الفريق الركن المتقاعد عواد محمد الخالدي، تعازي ومواساة جلالة الملك إلى ذوي الفقيد وعموم عشائر بني خالد، سائلا المولي عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته.

واستذكر العيسوي مناقب الفقيد ومسيرته الحافلة بالعطاء والإنجاز، حيث يُعد من أبرز رجالات الأردن في المجالات العسكرية والدبلوماسية والسياسية، وكان مثالاً في خدمة الوطن والإخلاص للقيادة الهاشمية.

وفي منطقة حي الإسكان في قصبة المفرق، نقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء المرحوم الدكتور سليمان عفاش القطعان السردية، مدير صحة المفرق سابقا تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذوي الفقيد، وعموم عشائر السردية، سائلا المولى عز وجل ان يتغمده بواسع رحمته.

كما قدم واجب العزاء مستشار جلالة الملك لشؤون العشائر كنيعان البلوي والعميد الركن رعد العمايرة، مدير المكتب العسكري الخاص لجلالة الملك ومحافظ المفرق فراس أبو الغنم.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
16:48

الهيئة الخيرية الهاشمية تسلم الصحة الفلسطينية شحنة أدوية من الهند

16:44

مدير مستشفى الزرقاء: توسعة كبرى لأسرّة العناية الحثيثة وتحسين شامل للخدمات

16:36

مستقلة الانتخاب تنشر جداول الناخبين المحدثة (رابط)

15:56

إرادة ملكية بتعيين ريم أبو دلبوح عضوا في مجلس الأعيان

15:35

منصة زين ونوكيا تطلقان معسكر الذكاء الاصطناعي التدريبي

15:25

نتنياهو ووزير الخارجية الأميركي يزوران حائط البراق في القدس المحتلة

15:12

رئيس جامعة البترا يرعى حفل العشاء السنوي لنادي الجامعة

15:08

فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق بلواء الوسطية غدا

15:01

ولي العهد يتفقد قسم ترخيص غرب عمّان

14:53

الكلمة الصالحة… زاد القلوب وحصن الأوطان

14:48

استشهاد 68 فلسطينيا في غزة خلال 24 ساعة الماضية

14:43

النوايسة يطلق المرحلة الثالثة من مشروع سياسة ع المايك

وفيات
وفيات الأحد 14-9-2025وفاة الشاب محمد زامل الجفيرات إثر سقوطه من جبل في ماعين/ مادباوفاة أول رئيس أركان للجيش الاماراتي الفريق الركن عواد الخالديوفيات الجمعة 12-9-2025وفيات الخميس 11-9-2025