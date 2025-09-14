مندوباً عن الملك وولي العهد العيسوي يعزي عشائر بني خالد والسردية

وطنا اليوم – مندوباً عن جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الأحد، واجب العزاء إلى عشائر بني خالد والسردية.

ففي منطقة الخالدية، بمحافظة المفرق، نقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء المرحوم الوزير والسفير الأسبق الفريق الركن المتقاعد عواد محمد الخالدي، تعازي ومواساة جلالة الملك إلى ذوي الفقيد وعموم عشائر بني خالد، سائلا المولي عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته.

واستذكر العيسوي مناقب الفقيد ومسيرته الحافلة بالعطاء والإنجاز، حيث يُعد من أبرز رجالات الأردن في المجالات العسكرية والدبلوماسية والسياسية، وكان مثالاً في خدمة الوطن والإخلاص للقيادة الهاشمية.

وفي منطقة حي الإسكان في قصبة المفرق، نقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء المرحوم الدكتور سليمان عفاش القطعان السردية، مدير صحة المفرق سابقا تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذوي الفقيد، وعموم عشائر السردية، سائلا المولى عز وجل ان يتغمده بواسع رحمته.

كما قدم واجب العزاء مستشار جلالة الملك لشؤون العشائر كنيعان البلوي والعميد الركن رعد العمايرة، مدير المكتب العسكري الخاص لجلالة الملك ومحافظ المفرق فراس أبو الغنم.