المومني يلتقي رئيس وأعضاء وفد جمعية عَون الثقافية الوطنية

وطنا اليوم – إلتقى معالي الدكتور محمد المومني وزير الإتصال الحكومي الناطق الرسمي بإسم الحكومة في مبنى الوزارة رئيس وأعضاء وفد جمعية عَون الثقافية الوطنية.

وفي بداية اللقاء رحب الدكتور المومني برئيس وأعضاء وفد جمعية عَون الثقافية الوطنية واستعرض مجمل القضايا ذات الصلة بالشأن المحلي والقضية الفلسطينية وما يتعرض له الأهل في قطاع غزة من عدوان غاشم لم يشهد له التاريخ مثيلاً من إبادة وتهجير وتجويع وتشريد تمارسة آلة الحرب الصهيونية.

و قال ان الموقف الأردني خطٌّ من نار في مواجهة التهجير، وأننا نقف ضمن جبهة عربية واحدة في رفضه، مشيراً إلى أن الأردن، بقيادته وجيشه وشعبه، قادر على مواجهة مختلف التهديدات، وأن ما يصدر عن خطاب اليمين الإسرائيلي المتطرف لن يغيّر شيئاً من المواقف الأردنية الثابتة والأصيلة.

وأضاف أن الحوار مع مؤسسات المجتمع وشرح السياسات والقرارات الحكومية يشكّلان جزءاً من الجهود الاتصالية التي تكثفها الحكومة، وأن جلسات مجلس الوزراء في المحافظات وجولات رئيس الوزراء تأتي في صلب هذه الجهود لتعزيز التفاعل المباشر مع المواطنين.

وأشار المومني خلال الحوار الذي تناول القضايا الوطنية والسياسية والإقليمية، إضافة إلى محاور عمل الحكومة في عامها الثاني، إلى أن الجمعيات والمؤسسات الشبابية والثقافية والأطر التنظيمية المجتمعية معنيّة بتعزيز جسور التواصل بين أبناء المجتمع، وأن الشباب يشكّلون الركيزة الأساسية في مشروع التحديث الشامل بمساراته السياسي والاقتصادي والإداري،مؤكدًا ضرورة تقدّمهم وتفاعلهم مع مشروع الدولة التحديثي الشامل.

وأوضح أن يوم امس السبت، شهد آخر الجلسات الـ 17 التي ناقشت البرنامج التنفيذي الثاني لرؤية التحديث الاقتصادي (2026–2029)، والمتوقع إقراره الشهر المقبل،ليشكّل خارطة الطريق الاقتصادية للحكومة خلال السنوات المقبلة.

وأكد المومني أن الأردن،بقيادته وجيشه وشعبه،قادر على مواجهة مختلف التهديدات، وأن ما يصدر عن خطاب اليمين الإسرائيلي المتطرف لن يغيّر شيئًا من المواقف الأردنية الثابتة والأصيلة.

وفي الشأن الفلسطيني والإقليمي، قال وزير الاتصال الحكومي إن المشهد الإقليمي يتعقّد بسبب التعنّت الإسرائيلي، وإن العدوانية التي تمارسها إسرائيل في قطاع غزة بلغت أوجها، مؤكّدًا أن محاولات التهجير والتطهير العرقي التي تنتهجها إسرائيل ستنتهي بالهزيمة، وستبقى وصمة عار على من ارتكبها، وهي اعتداء صارخ على حق الشعب الفلسطيني في أرضه ودولته.

وشدد على أن الأردن يذكّر العالم دوماً بأن الفلسطينيين بشر لهم حقوق، وليسوا أرقاماً على خرائط الاحتلال الغاشم، مؤكداً أننا نقف ضمن جبهة عربية واحدة في رفض التهجير، وأن الموقف الأردني خطٌّ من نار في مواجهته.

وأوضح المومني أن الدول العربية تنشد السلام، لكن اليمين الإسرائيلي لا يريده لأنه يعيش على التحريض والكراهية،مبيناً أن استخدام سياسة التجويع لغايات التهجير سياسة حاقدة ولا إنسانية تكشف الإفلاس الأخلاقي والسياسي لليمين الإسرائيلي المتطرف، مؤكّدًا أن خطابه العنصري التحريضي يؤجّج الكراهية ويصنع بيئة حاضنة للعنف والتطرف.

وأشار إلى أن القانون الدولي يحظر النقل القسري للسكان من الأراضي المحتلة، وأن التهجير القسري جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية، مؤكداً أن الأردن سيقف بوجهه بالأدوات الضرورية كافة.

وقال المومني إن الدولة الفلسطينية حق،وإن التاريخ علّمنا أن الشعوب لا تنسى أرضها، والفلسطينيون سيحصلون على دولتهم، مؤكداً أن الدولة الفلسطينية ستقوم،وأن الشعب الفلسطيني سينال حقه غير القابل للتصرّف في تقرير المصير، رغم أنف اليمين الإسرائيلي المتطرف.

كما أشار إلى أن مدينة القدس عاشت بسلام وأمان لمئات السنين منذ العهدة العمرية، ويحمل الوصاية على مقدساتها اليوم الملك الهاشمي، سبط الرسول، وحفيده الحادي والأربعون.

وثمّن الناطق باسم الحكومة مواقف الدول التي أعلنت نيتها الاعتراف بالدولة الفلسطينية ووقوفها في صف العدالة على الجانب الصحيح من التاريخ.

وكان أمين عام وزارة الاتصال الحكومي،الدكتور زيد النوايسة قال في إفتتاح اللقاء أن الوزارة، وبتوجيهات من وزيرها المومني،تحرص على إدامة القنوات الاتصالية والحوار مع مؤسسات المجتمع الأهلية كافة، لإثراء المواطنين بأكبر قدر ممكن من المعلومات المحلية والعربية التي تهمهم.

وكان رئيس هيئة إدارة جمعية عَون الثقافية الوطنيةالسيد اسعد ابراهيم ناجي العزام شكر بإسمه وباسم أعضاء الوفد ممثلي أعضاء وهيئات الجمعية معالي الدكتور المومني على عقد اللقاء الهام الذي يأتي في أوضاع غير طبيعية تشهدها المنطقة.مشيراً إلى أن جمعية عَون الثقافية الوطنية تضع كافة إمكانياتها بما يمتلك أعضاء وهيئاتها ولجانها الثلاثة عشر من خبرات وتجارب ليس على المستوى المحلي والإقليمي فحسب بل وعلى المستوى الدولي رهن إشارة وطننا وقيادتنا الهاشمية المظفرة وشعبنا الأردني الأبي وأمتنا العربية.

مؤكداً أن الجمعية تتحمل مسؤولياتها الوطنية كاملة بإعتبارها نواة لكل جهد وطني يدعم مواقف جلالة الملك المفدى وتحرص على ثوابت الدولة الأردنية على إعتبار أن أعضائها ممن شغلوا مناصب رفيعة في الدولة الأردنية وتوضفها في خدمة الصالح العام.

منوهاً إلى أن مؤسسات المجتمع المدني بشكل عام وجمعية عَون الثقافية الوطنية الوطنية رديفاً وذراعاً قوياُ لمؤسساتنا الوطنية وهي قادرة على تنفيذ كل مهمة وتتصدى لكل الإشاعات والتجاوزات ومحاولات النيل من دور الأردن وجهود قيادتنا تجاه قضايا أمتنا العربية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية

وختم العزام حديثه بتأكيده على حرص الجمعية على استمرارية اللقاءات مع المسؤولين الحاليين والسابقين،وهذا اللقاء فاتحة خير للإلتقاء مع بقية أعضاء مجلس الوزراء الحالي لأن هذه اللقاءات لها أهمية خاصة من موقف الحكومة للمواطنين في المجالات كافة ولكونها منتجة ومثمرة وتجيب عن تساؤلات المجتمع المحلي،مؤكداً أن الجمعية داعمة لتوجهات المؤسسات الرسمية وعملها، وتسلّط الضوء على إنجازاتها.

وتم خلال اللقاء حوار هادف وبناء بين أعضاء وفد الجمعية ومعالي المومني أجاب فيه على اسئلة واستفسارات الحضور .

وفي نهاية اللقاء، قدّم رئيس الهيئة الإدارية للجمعية درع الجمعية لمعالي المومني الذي بدوره قدم درع الوزراة للعزام.

وحضر اللقاء من جانب الجمعية إضافة لرئيس هيئتها الإدارية السيد اسعد ابراهيم ناجي العزام كل من الذوات:

1-معالي المهندس قتيبة عبداللطيف ابو قورة نائب دولة رئيس الهيئة الإستشارية والتوجيهية

2- الفريق غازي باشا ارشيد الطيب عضو الهيئة الإستشارية والتوجيهية

3-الدكتور محمد احمد الحاج محمد عضو الهيئة الإستشارية والتوجيهية

4- الأستاذ الدكتور مروان سليمان الموسى عضو الهيئة الإدارية

5- السيدة نرجس فضل فالح الدلقموني عضو الهيئة الإدارية

6-العميد عمر جميل الزعبي عضو الهيئة الإدارية رئيس لجنة المسار الفلسطيني

7-السيدة حكمت محمد محمود العزة عضو الهيئة الإدارية

8-اللواء الدكتور فهد باشا يوسف الكساسبه عضو الهيئة الإستشارية والتوجيهية

9- الدكتور المحامي عدنان محمد الخشاشنة عضو الهيئة الإستشارية والتوجيهية المحامي والمستشار القانوني

10- الدكتور محمد صالح محمد العمري عضو الهيئة الإستشارية والتوجيهية

11- السيد طارق زياد سامح حجازي عضو الهيئة الإستشارية والتوجيهية

12- الدكتور غزوان عبدالله كاظم العامري عضو الهيئة الإستشارية والتوجيهية

13- الدكتور سامر غازي فارس القرعان عضو الهيئة الإستشارية والتوجيهية

14- السيدة خضرة عيد عبدالمعطي المحافظة عضو الهيئة الإستشارية والتوجيهية

15- المهندس عبدالرحمن مبارك البدور المدير التنفيذي المقر الرئيسي/عمان

16- الإعلامية سهير فالح عارف الروسان الناطق الإعلامي/مقرر اللجنة الإعلامية والثقافية

17- المحامية لانا محمد أحمد بني هاني عضو مركز عَون للدراسات والأبحاث

18- العميد نائل منصور جبر الحموري عضو هيئة عامة

19-الدكتور سلطان محمود عارف الشياب مدير عام فرع إقليم الشمال

20- السيد احمد مصطفى بدران الخوالده رئيس اللجنة الإجتماعية

21- الإعلامية ايمان احمد شبلي العكور عضو اللجنة الإعلامية والثقافية

22- السيدة شهناز عليان محمد الطعاني عضو اللجنة الإجتماعية

23- السيدة سميره عبدالرؤوف العواملة عضو اللجنة الإجتماعية

24- السيد صلاح فايز حامد الشراري عضو مؤسس

25- السيد فايز مصطفى صالح الرُخ عضو هيئة عامة/مقرر لجنة المسار العربي

26- الدكتورة ريما لطفي عبدالفتاح ابو حميدان عضو هيئة عامة/رئيس لجنة المسار الدولي

27- السيد فهد حمد عرار الجازي عضو مؤسس

28- السيدة عروبه نايف احمد الصمادي عضو لجنة المسار الدولي

29- السيدة صفاء علي صالح العوادين نائب مدير عام مركز عَون للتدريب والإستشارات والتطوير

30- المنهدس آدم جميل عطا الله الشياب العبادي عضو مركز عَون للتدريب والإستشارات والتطوير

31- السيد إياد محمد سيف الدين صالح الربابعه عضو هيئة عامة

32- السيد ايمن محمد ذيب صالح الفالوجي عضو هيئة عامة

33-الإعلامية كندة اسعد ابراهيم ناجي العزام عضو لجنة شباب وشابات عَون

34-المهندس عمرو سامر احمد ابو عنقور عضو لجنة شباب وشابات عَون

35- السيد حمزة ايمن سالم الشوابكه عضو لجنة شباب وشابات عَون

36- الطالب محمد اسعد ابراهيم ناجي العزام عضو لجنة شباب وشابات عَون

37- الطالب أوسيد احمد عيد المشايخ عضو لجنة شباب وشابات عَون

38- الطالب فهد رياض محمد العزام عضو لجنة شباب وشابات عَون

39- الطالبة لين اسعد سلامه الملاح عضو لجنة شباب وشابات عَون

40- الطالبة شهد عمر جميل زعبي عضو لجنة شباب وشابات عَون

41- الطالبة ملاك سامي خضر حامد عضو لجنة شباب وشابات عَون

42- الطالب سالم محمد سالم الحراسيس عضو لجنة شباب وشابات عَون

43- الطالبة جنى عمر جميل زعبي عضو لجنة شباب وشابات عَون.