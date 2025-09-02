بنك القاهرة عمان
ولي العهد يلتقي رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي

2 سبتمبر 2025
وطنا اليوم:التقى سمو الأمير الحسين بن عبدﷲ الثاني ولي العهد، اليوم الثلاثاء، رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي بورغه برنده، على هامش انعقاد منتدى المستقبل 2025 في عمان.
وتناول اللقاء سبل تعزيز التعاون بين الأردن والمنتدى، وبحث الشراكات القائمة بينهما.
ويعقد منتدى المستقبل 2025 جلساته على مدار يومين، بتنظيم من المجلس الوطني لتكنولوجيا المستقبل، وبالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي


