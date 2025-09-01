بنك القاهرة عمان
نمو غير مسبوق في موجودات صندوق استثمار أموال الضمان

نمو غير مسبوق في موجودات صندوق استثمار أموال الضمان

وطنا اليوم:أقرّ مجلس إدارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي برئاسة وزير العمل خالد البكار وبحضور المدير العام للمؤسسة جادالله الخلايلة وأعضاء المجلس التقارير المالية لصندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي لنهاية النصف الأول من العام الحالي 2025.
وبينت المؤسسة، الاثنين، أن التقارير المالية أظهرت نمواً غير مسبوق في موجودات الصندوق بقيمة (1.2) مليار دينار، لتصل إلى نحو (17.3) مليار دينار كما في نهاية حزيران من هذا العام، وبنسبة نمو بلغت 7.2% عن الفترة ذاتها من العام الماضي.
وأوضحت المؤسسة في بيانها أن التقارير أظهرت أيضاً ارتفاع الدخل الشامل بنسبة (119%) ليصل إلى حوالي (1.1) مليار دينار، كما بلغ الدخل المتحقق من أرباح المحافظ الاستثمارية حوالي (591) مليون دينار، حيث تضمنت هذه الأرباح حصة الصندوق من التوزيعات النقدية عن أرباح الشركات للعام الماضي 2024 والبالغة حوالي (191) مليون دينار، وهي الأعلى في تاريخ الصندوق.
وتعكِس هذه النتائج نهج الحوكمة المنضبط الذي ينتهجه الصندوق في إدارة أموال الضمان الاجتماعي، حيث تتجاوز دلالاتها المؤشرات المالية المباشرة لتؤكد حماية حقوق المشتركين والمتقاعدين واستدامتها.
وتُبرز هذه النتائج دور الصندوق كذراع وطني مسؤول يوفّق بين متطلبات الحماية الاجتماعية ومحركات النمو المستدام، مما يعزز الثقة بالاستثمار المؤسسي، ويدعم خلق فرص العمل وتحقيق التنمية الشاملة، بما يرسخ مساهمة الصندوق كشريك فاعل في تحقيق مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي.


