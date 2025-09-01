قائد القوات المركزية الأميركية يشيد بدور الأردن في دعم الأمن الإقليمي

وطنا اليوم:استقبل رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، اليوم الاثنين، في مكتبه بالقيادة العامة، قائد القوات المركزية الأميركية الفريق أول براد كوبر والوفد المرافق.

وجرى للضيف مراسم استقبال عسكرية، حيث استعرض حرس الشرف الذي اصطف لتحيته.

وبحث الجانبان سبل تعزيز التعاون العسكري بين القوات المسلحة الأردنية ونظيرتها الأميركية، إضافة إلى مناقشة المستجدات الإقليمية والتطورات الأمنية الراهنة، والجهود المشتركة لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

واستمع اللواء الركن الحنيطي والوفد الضيف إلى عدد من الإيجازات العسكرية، التي استعرضت التحديثات التي شهدتها القوات المسلحة الأردنية في المجالات الدفاعية والأمنية، إضافة إلى الجهود الإنسانية التي تنفذها المملكة في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وأكد رئيس هيئة الأركان المشتركة أهمية الشراكة الاستراتيجية مع القوات الصديقة، مشددا على حرص الأردن على تعزيز التعاون العسكري وتبادل الخبرات، بما يساهم في رفع الكفاءة العملياتية لمواجهة التحديات الإقليمية والدولية.

من جانبه، أعرب الفريق أول كوبر، عن تقديره للدور المحوري الذي يقوم به الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، في دعم الأمن والاستقرار الإقليمي، مؤكدا توسيع آفاق التعاون العسكري بما يخدم المصالح المشتركة.