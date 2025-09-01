بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. رئيسي

قائد القوات المركزية الأميركية يشيد بدور الأردن في دعم الأمن الإقليمي

42 ثانية ago
قائد القوات المركزية الأميركية يشيد بدور الأردن في دعم الأمن الإقليمي

وطنا اليوم:استقبل رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، اليوم الاثنين، في مكتبه بالقيادة العامة، قائد القوات المركزية الأميركية الفريق أول براد كوبر والوفد المرافق.
وجرى للضيف مراسم استقبال عسكرية، حيث استعرض حرس الشرف الذي اصطف لتحيته.
وبحث الجانبان سبل تعزيز التعاون العسكري بين القوات المسلحة الأردنية ونظيرتها الأميركية، إضافة إلى مناقشة المستجدات الإقليمية والتطورات الأمنية الراهنة، والجهود المشتركة لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.
واستمع اللواء الركن الحنيطي والوفد الضيف إلى عدد من الإيجازات العسكرية، التي استعرضت التحديثات التي شهدتها القوات المسلحة الأردنية في المجالات الدفاعية والأمنية، إضافة إلى الجهود الإنسانية التي تنفذها المملكة في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وأكد رئيس هيئة الأركان المشتركة أهمية الشراكة الاستراتيجية مع القوات الصديقة، مشددا على حرص الأردن على تعزيز التعاون العسكري وتبادل الخبرات، بما يساهم في رفع الكفاءة العملياتية لمواجهة التحديات الإقليمية والدولية.
من جانبه، أعرب الفريق أول كوبر، عن تقديره للدور المحوري الذي يقوم به الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، في دعم الأمن والاستقرار الإقليمي، مؤكدا توسيع آفاق التعاون العسكري بما يخدم المصالح المشتركة.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
13:49

الأردن يدعو لتحرك عربي ودولي عاجل لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة

12:52

غوشة رئيساً لمجلس النقباء

12:43

الزراعة تطلق حملة الترقيم الإلكتروني للثروة الحيوانية

12:25

المنتخب الوطني يتدرب في موسكو بانتظار اكتمال الصفوف

12:16

مرصد أكيد: 91 شائعة في آب 15 منها جرى نفيها

12:06

أمام دولة الرئيس حسّان؛ عامل الوطن الذي أحيل قسراً للتقاعد المبكر ففقَدَ 50% من دخله.!

12:02

هل تستعد تركيا لحرب مع إسرائيل؟

11:47

مظاهرة حاشدة في الأرجنتين تنديداً بجريمة الإبادة في غزة

11:41

غرام الذهب “عيار 21” يرتفع محليا بمقدار 30 قرشا

11:28

التربية: تجاوز نسبة الغياب المحددة قد يؤدي إلى رسوب الطالب

11:23

4,500 وجبة وزعتها تكية أم علي في غزة والضفة منذ رمضان

11:19

وفيات الاثنين 1-9-2025

وفيات
وفيات الاثنين 1-9-2025وفيات الأحد 31-8-2025وفيات الجمعة 29-8-2025وفيات الخميس 28-8-2025وفيات الاربعاء 27-8-2025