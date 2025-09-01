بنك القاهرة عمان
التربية: تجاوز نسبة الغياب المحددة قد يؤدي إلى رسوب الطالب

9 ثواني ago
وزارة التربية والتعليم : نسبة غياب الطلبة في المدارس يجب أن لا تتجاوز 10% من ايام دوام التقويم المدرسي سواء بعذر أو بدون عذر وكانت بحدود (22) يوم فقط العام الماضي.

وزارة التربية والتعليم : يتوجب على ولي أمر الطالب الذي يحضر تقارير طبية مراجعة المدرسة من أجل استكمال متابعة تحصيله الدراسي عن بعد بترتيبات خاصة من قبل لجنة بكل مديرية تربية حتى لا يتجاوز نسب الغياب المسموحة.

وطنا اليوم:قال مدير إدارة التعليم في وزارة التربية والتعليم الدكتور احمد المساعفة إن حضور الطلاب مهم لتعلم القيم والمعارف وكل ما يتعلق بالمدرسة وهو مطبق في الوزارة وفي بداية كل عام دراسي تقوم وزارة التربية والتعليم بإصدار الأسس لتحديد النسب المسموح بها لغياب الطالب.
وأضاف أن نسبة الغياب في العام الماضي كانت 10% من مجموع أيام العام الدراسي الذي يبلغ 217 يوم وحسب النسبة يجب ألا يزيد عدد أيام غياب الطالب في العام الدراسي عن 22 يوم بعذر أو بدون عذر.
وقال إن هذه الأسس يتم تعميمها على الميدان والمدارس ويقوم مديرو المدارس بالتواصل مع أولياء الأمور لتعريفهم بها والتنبيه في الإذاعة المدرسية ويتم متابعتها يوميا من قبل مربي الصف الذي يقوم يوميا بتفقد الحضور والغياب ورقيا وإلكترونيا.
وفي حال زاد الغياب عن حد معين يقوم المرشد التربوي بالتواصل مع ولي الأمر لإبلاغه بحالة ابنه..
وقال إن الطالب يرسب في صفه بحالتين الحالة الأولى عدم استكمال متطلبات النجاح في 4 مواد فأكثر والحالة الثانية إذا تجاوز نسبة الغياب فسيبقى في صفه مشيرا إلى أن مربي الصف يقوم بتفقد الحضور والغياب بنفسه والتواصل مع أولياء الأمور بشأن الغياب
أما بالنسبة للحالة المرضية، ففي بعض الطلاب يقومون بإحضار تقارير طبية مرضية لكن نسبة الغياب بعذار أو بدون عذر لا تتجاوز 10% وإذا كنت فترة المرض طويلة تقوم لجنة في التربية والتعليم بتحويل الطالب للدراسة المنزلية حتى تضمن حقه بالحصول على المعلومات الصفية ومن ثم يترفع إلى الصف الذي بعده


