الأطرش: زيارة الملك إلى كازاخستان تفتح آفاقاً واسعة أمام الصناعات الدوائية الأردنية

40 ثانية ago
وطنا اليوم –
أكد ممثل قطاع الصناعات العلاجية واللوازم الطبية في غرفة صناعة الأردن الدكتور فادي الأطرش أن زيارة جلالة الملك عبدالله الثاني إلى كازاخستان تمثل محطة مفصلية لتوسيع حضور الصناعات الدوائية الأردنية في الأسواق الكازاخستانية، وفتح آفاق جديدة أمام هذا القطاع الحيوي للاستفادة من الفرص الاستثمارية والتجارية المتاحة.

وأوضح الأطرش أن مشاركة جلالته في الجلسة الختامية لمنتدى الأعمال الأردني–الكازاخستاني أرست قاعدة صلبة لبناء شراكات قوية بين الشركات الأردنية ونظيرتها الكازاخستانية، مشيراً إلى مشاركة 19 شركة أردنية متخصصة في الأدوية البشرية والبيطرية واللوازم الطبية ضمن فعاليات المنتدى، حيث جرى توقيع عقود تجارية مباشرة مع شركات كازاخستانية لاستيراد المنتجات الأردنية.

وأشار إلى أن ورش العمل واللقاءات الثنائية فتحت المجال أمام الشركات الأردنية للتعرف على متطلبات تسجيل الأدوية واللوازم الطبية في السوق الكازاخستاني، الذي يقدَّر حجمه بنحو 2.6 مليار دولار، معتمداً بشكل كبير على الاستيراد. كما أوضح أن تسجيل الأدوية في كازاخستان يتيح اعتمادها في أسواق روسيا وقيرغيزستان وأرمينيا وبيلاروسيا بموجب اتفاقيات إقليمية، ما يمنح المنتج الأردني ميزة إضافية للتوسع في آسيا الوسطى.

وشدد الأطرش على أن قطاع الصناعات العلاجية واللوازم الطبية في الأردن يحظى بدعم ملكي كبير، ويعد من القطاعات الرائدة إقليمياً بفضل جودة وتنوع منتجاته التي تصل إلى أكثر من 80 دولة حول العالم. كما دعا إلى تعزيز التجارة البينية مع كازاخستان واستغلال الفرص التصديرية غير المستغلة في قطاعات متعددة، بما يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي وخلق المزيد من فرص العمل.بترا


