ارتفاع مستوردات الأردن من الولايات المتحدة 19% خلال النصف الأول

وطنا اليوم:شهدت مستوردات الاردن من الولايات المتحدة الأميركية ارتفاعًا بنسبة 19% خلال النصف الأول من العام الحالي، لتصل إلى 733 مليون دينار، مقارنة بـ 616 مليون دينار للفترة نفسها من العام الماضي.

في المقابل، تراجعت الصادرات الوطنية إلى السوق الأميركية بنسبة 1.2% في النصف الأول لهذا العام، إذ بلغت قيمتها 1.058 مليار دينار، مقارنة بـ 1.071 مليار دينار للفترة نفسها من العام السابق.

وبحسب البيانات الإحصائية الرسمية، بلغ فائض الميزان التجاري للمملكة مع الولايات المتحدة 325 مليون دينار في النصف الأول من العام الحالي، مقابل 455 مليون دينار للفترة نفسها من العام السابق.

واستحوذت الصادرات الوطنية إلى الولايات المتحدة على 24.2%، من إجمالي قيمة الصادرات الأردنية خلال النصف الأول من العام الحالي، وتوزعت بشكل رئيسي على الألبسة، والأسمدة والمنتجات الكيماوية، والمستحضرات الصيدلانية، والحلي والمجوهرات، والمنتجات الغذائية والحيوانية، وخدمات التكنولوجيا المعلوماتية، إلى جانب الصناعات الهندسية.

أما المستوردات الأردنية من الولايات المتحدة، فتركزت في المنتجات المعدنية ومعدات النقل والآلات والأجهزة الكهربائية والحبوب والمنتجات الكيماوية والأجهزة الطبية ومنتجات صناعة الأغذية ومنتجات حيوانية، والأثاث ومصنوعات الحديد، والألبسة المستعملة والزيوت والدهون النباتية والخشب ومصنوعاته.