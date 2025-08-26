بنك القاهرة عمان
أردنية تلحق بزوجها بعد ساعة من وفاته

5 ساعات ago
وطنا اليوم:شهدت بلدة عنبة في محافظة إربد، حدثا مؤلما، حيث توفي الحاج علي محمد علي بني عواد (أبو سهيل)، وبعد نحو ساعة توفيت زوجته الحاجة نجاح الجوارنة (أم سهيل).
ومن المقرر أن تقام صلاة الجنازة والدفن بعد صلاة العصر، من مسجد صهيب الرومي إلى مقبرة بلدة عنبة. الحاج وزوجته عاشا حياة مليئة بالعطاء والمحبة، وتركا أثرا لا يُنسى في قلوب أهالي البلدة، الذين نعوا رحيلهما ببالغ الحزن والأسى .
نسأل الله أن يتغمدهما بواسع رحمته ويمنحهما فسيح جناته، ويلهم أهلهما الصبر والسلوان


