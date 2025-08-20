امام وزير التعليم العالي والبحث العلمي .. مقترحات لمعالجة تحديات سوق العمل في تخصص الطب وتوسيع الفرص أمام الخريجين

وطنا اليوم- خاص- في ضوء الإقبال المتزايد على دراسة تخصص الطب في الجامعات الأردنية، والعربية، وما يرافقه من ارتفاع معدل البطالة بين الخريجين نتيجة محدودية الاستيعاب في السوق المحلي، فإننا نتقدم بجملة من المقترحات العملية امام معالي الدكتور عزمي محافظة وزير التعليم العالي والبحث العلمي، التي من شأنها فتح آفاق جديدة أمام الأطباء الأردنيين والانفتاح على الأسواق العالمية، العربية والدولية، بما يعزز من تنافسية هذا القطاع ويحد من تراكم البطالة.

أولاً: إنشاء مكتب إرشادي متخصص تابع لوزارة التعليم العالي

– يتولى المكتب مهمة تزويد الطلبة وأولياء أمورهم وعمداء كليات الطب بالمعلومات الدقيقة حول واقع سوق العمل المحلي والعالمي.

– يقوم المكتب بإعداد نشرات دورية وتقارير عن احتياجات الدول المختلفة من الكوادر الطبية ومتطلباتها الأكاديمية والمهنية.

ثانياً: إطلاق برامج تدريبية وتوعوية بالتعاون مع كليات الطب

– تنظيم محاضرات وورش عمل دورية يقدمها خبراء مختصون لشرح متطلبات السوق العالمي.

– تعريف الطلبة منذ سنواتهم الأولى في الدراسة بالمسارات المهنية المطلوبة، بما يمنحهم رؤية أوضح حول مستقبلهم الوظيفي.

ثالثاً: إعداد الطلبة لمتطلبات الاعتماد الدولي

– توفير دورات متخصصة في اللغات الأجنبية، خصوصاً الإنجليزية والفرنسية والألمانية، بوصفها شرطاً أساسياً للاندماج في أسواق العمل بالخارج.

– مساعدة الطلبة على الاستعداد لاجتياز الامتحانات العالمية (مثل USMLE، PLAB، وغيرها)، من خلال توفير برامج إرشادية وتدريبية بإشراف المكتب وبالتنسيق مع الجامعات.

رابعاً: دعم التعاون الدولي

– العمل على توقيع مذكرات تفاهم مع مؤسسات صحية وجامعات عالمية لاستحداث برامج تدريبية قصيرة المدى وفرص زمالة للأطباء الأردنيين.

– فتح قنوات تواصل مع وزارات الصحة والتعليم العالي في الدول العربية والأجنبية لتسويق الكفاءات الأردنية بشكل منظم.

خامساً: انشاء صندوق لدعم طلبة الطب

– يتم توفير مخصاصاته من موازنة الدولة، وتبرعات الافراد والشركات.

هذا الاقتراح اذا ما تم تبنية سيؤهل مئات الاطباء سنويا للعمل في السوق العالمي بكفاءة وثقة واقتدار وسيكون افضل استثمار في الموارد البشرية وعليه يتم توسيع قاعدة القبول في كليات الطب لاستيعاب الطلبة المتفوقين في الاردن وفتح الافاق امامهم.