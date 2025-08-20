بنك القاهرة عمان
الفوسفات يقود بورصة عمّان.. تداولات قياسية تكشف ثقة المستثمرين

20 أغسطس 2025
وطنا اليوم – كشف مسح أجرته منصة المنقبون أن شركة مناجم الفوسفات الأردنية تصدرت قائمة الشركات الأكثر تداولاً في بورصة عمّان منذ مطلع العام 2025 وحتى إغلاق جلسة 18 أغسطس، بحجم تداول بلغ نحو 238.7 مليون دينار. ويعكس هذا الأداء الاستثنائي ثقة المستثمرين في قوة مركز الشركة المالي واستمرار الطلب العالمي على الفوسفات والأسمدة، ما جعل السهم يتحول إلى قاطرة السوق خلال الفترة الماضية.

وجاءت في المرتبة الثانية شركة الكهرباء الأردنية بحجم تداول بلغ 149.2 مليون دينار، تلتها شركة البنك العربي عند 138.9 مليون دينار، فيما سجلت الاتصالات الأردنية تداولات بقيمة 124.9 مليون دينار، ثم البنك الإسلامي الأردني عند 86.3 مليون دينار. وبلغت قيمة التداولات الإجمالية في بورصة عمّان منذ بداية العام وحتى منتصف أغسطس نحو 1.149 مليار دينار، ما يعني أن سهم الفوسفات استحوذ وحده على أكثر من 20% من إجمالي التداولات.

هذا التفوق يعكس تحوّل بورصة عمّان إلى سوق تقوده أسهم قطاع التعدين والموارد الطبيعية، بعد أن كانت البنوك تاريخياً في صدارة المشهد، في وقت تشير فيه التوقعات إلى أن استمرار الطلب العالمي على الأسمدة قد يمنح سهم الفوسفات زخماً إضافياً خلال الفترة المقبلة.


