بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. شؤون اقتصادية

بيانات تكشف حجم استثمار الأردنيين في تركيا

20 أغسطس 2025
بيانات تكشف حجم استثمار الأردنيين في تركيا

وطنا اليوم:أظهر مسح أجراه “الاقتصادي” لبيانات رسمية صادرة عن هيئة الإحصاء التركية أن الأردنيين حلّوا في المرتبة الخامسة بين أكثر الجنسيات العربية شراء للعقارات في تركيا خلال الفترة (يناير – يوليو 2025)، وذلك بعد العراقيين والسعوديين والكويتيين والمصريين.
وبحسب البيانات، فقد اشترى الأردنيون 345 عقارًا منذ بداية العام وحتى نهاية يوليو 2025، ما جعلهم من بين أبرز الجنسيات العربية حضورًا في السوق العقاري التركي.
وعند العودة إلى السنوات السابقة، يظهر أن اهتمام الأردنيين بسوق العقارات التركي كان متذبذبًا؛ إذ سجّلوا نسب شراء متفاوتة تأثرت بالظروف الاقتصادية وبتعديلات قانون الحصول على الجنسية التركية عبر الاستثمار العقاري.
ويعود هذا الإقبال إلى القانون التركي الصادر عام 2018، الذي منح الأجانب حق الحصول على الجنسية بشرط شراء عقار بقيمة لا تقل عن 250 ألف دولار، قبل أن يُرفع الحد الأدنى للاستثمار العقاري المؤهل للجنسية إلى 400 ألف دولار منتصف 2022، وهو ما انعكس على وتيرة الشراء في السنوات اللاحقة.
ورغم هذه التغيرات، ما زال الأردنيون يحافظون على موقعهم ضمن قائمة أبرز المشترين العرب للعقارات في تركيا، بدوافع استثمارية وأخرى مرتبطة بفرص الإقامة والجنسية.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
22:03

بمساهمة من البريد الأردني مؤسسة حرير تطلق مبادرة “حقائب الأمل” في مادبا بالتعاون مع صندوق المعونة

21:43

رئيس الديوان الملكي يلتقي أكثر من ألفي شخصية من وجهاء وأبناء وبنات مخيمات اللاجئين الفلسطينيين

20:38

المنطقة العسكرية الشمالية تحبط محاولة تسلل على واجهتها الشمالية

20:33

إغلاق مخبز وإنذار محال تجارية لمخالفتها الاشتراطات الصحية في عجلون

20:19

الأردن يدين استمرار إسرائيل في فرض القيود على وصول المساعدات الإنسانية لغزة

20:08

العيسوي يلتقي أكثر من ألفي شخصية من وجهاء وأبناء وبنات مخيمات اللاجئين الفلسطينيين

20:04

شاهد بالفيديو: دبابة تثير الجدل في سوريا

19:54

كشفتها السوشيال ميديا.. تفاصيل مداهمة الفجوة السوداء بمصر

19:45

133 ألف لاجئ سوري غادروا الأردن عائدين إلى بلادهم منذ ديسمبر

19:23

الأردن يستمر بإيصال المساعدات إلى غزة عبر إنزالات جوية جديدة

19:20

مسارات الإصلاح وأين الخلل ؟

19:17

مهرجان الفحيص – الأردن تاريخ وحضارة يوقد شعلته الـ32.. السبت

وفيات
وفيات الجمعة 22-8-2025وفيات الخميس 21-8-2025وفيات الأربعاء 20-8-2025وفيات الثلاثاء 19-8-2025وفيات الاثنين 18-8-2025