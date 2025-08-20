بيانات تكشف حجم استثمار الأردنيين في تركيا

وطنا اليوم:أظهر مسح أجراه “الاقتصادي” لبيانات رسمية صادرة عن هيئة الإحصاء التركية أن الأردنيين حلّوا في المرتبة الخامسة بين أكثر الجنسيات العربية شراء للعقارات في تركيا خلال الفترة (يناير – يوليو 2025)، وذلك بعد العراقيين والسعوديين والكويتيين والمصريين.

وبحسب البيانات، فقد اشترى الأردنيون 345 عقارًا منذ بداية العام وحتى نهاية يوليو 2025، ما جعلهم من بين أبرز الجنسيات العربية حضورًا في السوق العقاري التركي.

وعند العودة إلى السنوات السابقة، يظهر أن اهتمام الأردنيين بسوق العقارات التركي كان متذبذبًا؛ إذ سجّلوا نسب شراء متفاوتة تأثرت بالظروف الاقتصادية وبتعديلات قانون الحصول على الجنسية التركية عبر الاستثمار العقاري.

ويعود هذا الإقبال إلى القانون التركي الصادر عام 2018، الذي منح الأجانب حق الحصول على الجنسية بشرط شراء عقار بقيمة لا تقل عن 250 ألف دولار، قبل أن يُرفع الحد الأدنى للاستثمار العقاري المؤهل للجنسية إلى 400 ألف دولار منتصف 2022، وهو ما انعكس على وتيرة الشراء في السنوات اللاحقة.

ورغم هذه التغيرات، ما زال الأردنيون يحافظون على موقعهم ضمن قائمة أبرز المشترين العرب للعقارات في تركيا، بدوافع استثمارية وأخرى مرتبطة بفرص الإقامة والجنسية.