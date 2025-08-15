“فوربس الشرق الأوسط” تختار المدير العام لهيئة تنشيط السياحة الأردنية ضمن قادة السفر والسياحة الأبرز لعام 2025

وطنا اليوم-عمّان -خاص-أدرجت مجلة فوربس الشرق الأوسط عطوفة المدير العام لهيئة تنشيط السياحة الأردنية ضمن قائمتها المرموقة “أفضل 100 قائد في قطاع السفر والسياحة في الشرق الأوسط لعام 2025″، في إنجاز يعكس الريادة الأردنية في القطاع السياحي، ويؤكد حضور المملكة القوي على خارطة السياحة الإقليمية والعالمية.

ويأتي هذا التكريم تقديراً لدور المدير العام في قيادة مسيرة تطوير القطاع السياحي الأردني، عبر تبني رؤى استراتيجية مبتكرة عززت من تنافسية الأردن كوجهة سياحية متميزة تجمع بين التاريخ العريق، والطبيعة الخلابة، والتجارب المتفردة التي تلبي تطلعات مختلف الشرائح من الزوار.

وقد نجحت هيئة تنشيط السياحة، بقيادة المدير العام، في فتح آفاق جديدة للترويج الخارجي، وإطلاق مبادرات نوعية عززت من ثقة الأسواق العالمية بالوجهة الأردنية، فضلاً عن بناء شراكات استراتيجية مع مؤسسات إقليمية ودولية، بما يسهم في استقطاب السياح والاستثمارات السياحية على حد سواء.

ويشكل إدراج المدير العام ضمن قائمة فوربس شهادة دولية على كفاءة الإدارة السياحية الأردنية، ورسالة طمأنة للمستثمرين والشركاء بأن السياحة الأردنية تمضي بخطى واثقة نحو المستقبل، مدفوعة بقيادة ملهمة ورؤية واضحة المعالم.