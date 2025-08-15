النافورة مول/ العقبة يتسلم شهادة (EDGE) العالمية

وطنا اليوم-العقبة – تسلّم النافورة مول المملوك لشركة الأسواق الأولى ، وهي احدى الشركات التابعة لشركة الأسواق الحرة الأردنية، شهادة التميز في التصميم من أجل الكفاءة (Excellence in Design for Greater Efficiencies – EDGE)، ليُصبح بذلك أول مركز تسوق في الأردن، وأول مبنى في مدينة العقبة يحصل على هذا الاعتماد العالمي في مجال البناء الأخضر.

وقد حضر الاحتفال كل من معالي السيد عمر ملحس رئيس مجلس استثمار أموال الضمان الاجتماعي، ومعالي الدكتور عز الدين كناكرية رئيس صندوق استثمار أموال الضمان، اضافة الى عطوفة محافظ العقبة أيمن العوايشة، وممثلين عن الأجهزة الأمنية الذي أضافوا للاحتفال بحضورهم الكريم.

وجرى حفل تسليم الشهادة في مدينة العقبة برعاية رئيس مجلس مفوضي منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة المهندس شادي المجالي، وبحضور خواجة أفتاب أحمد – المدير الإقليمي لمؤسسة التمويل الدولية في منطقة الشرق الأوسط (ممثل البنك الدولي)، إلى جانب عدد من الفعاليات الاقتصادية والاجتماعية في المدينة، وممثلين عن الجهات البيئية ومؤسسة التمويل الدولية (IFC) المانحة للشهادة.

وتُعد شهادة EDGE من أبرز الشهادات الدولية التي تُمنح للمباني الموفّرة للطاقة والمياه ومواد البناء، والتي تسهم في الحد من الأثر البيئي وتعزيز الاستدامة في قطاع الإنشاءات والتطوير العمراني.

ويأتي هذا الإنجاز تتويجًا لجهود شركة الأسواق الحرة الأردنية في تطبيق أفضل ممارسات التصميم المستدام، مما يعكس التزامها بتطوير مشاريع مسؤولة بيئيًا تدعم التوجه الوطني نحو التنمية الخضراء، وتعزز مكانة مدينة العقبة كمركز اقتصادي وسياحي حديث وصديق للبيئة.

وأكدت الشركة أن هذا الإنجاز ينسجم مع تطلعات جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين وسمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، نحو الارتقاء بمدينة العقبة لتكون نموذجًا للتنمية المستدامة والتطور الحضري المتوازن على مستوى المملكة والمنطقة.