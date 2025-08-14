بنك القاهرة عمان
الحاج عفيف عوده الله الرواشده ابو خلف في ذمة الله

وطنا اليوم:بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، تنعى عشيرة الرواشدة فقيدها المرحوم بإذن الله. الحاج عفيف عوده الله الرواشدة (أبو خلف)
والد خلف ويزن وتقى و شقيق كل من العميد اشرف الرواشدة و العقيد المتقاعد مشرف الرواشدة و مشهور الرواشدة .
وسيشيّع جثمانه الطاهر بعد صلاة الظهر يوم الجمعة الموافق 15-8-2025 من مسجد عي – الكرك إلى مثواه الأخير.
يتقبل العزاء للرجال يوم الجمعة في صالة الرواشدة – لواء عي، وللنساء في قاعة بلدية عي. ويوم السبت الموافق 16-8-2025 في قاعة هلسة – دابوق ابتداءً من الساعة الرابعة عصرًا. اللهم ارحمه واغفر له، واجعل مثواه الجنة، وأدخله برحمتك جنات النعيم، واجعل قبره روضة من رياض الجنة


