المكرمة الملكية لأبناء العسكريين.. شروط الاستفادة وآليات التقديم

وطنا اليوم:أكد رئيس فرع المكرمة الملكية السامية في مديرية التربية والتعليم والثقافة العسكرية، المقدم الركن أحمد ياسين الخطاب، أن المكرمة الملكية السامية لأبناء القوات المسلحة والأجهزة الأمنية تعد واحدة من أبرز المبادرات الوطنية التي تترجم شكر القيادة الهاشمية وتقديرها لتضحيات العسكريين والمتقاعدين وذوي الشهداء، من خلال دعمهم في استكمال دراستهم الجامعية.

وأوضح الخطاب، خلال حديث اذاعي اليوم الثلاثاء، أن المكرمة التي أُطلقت بإرادة ملكية سامية من المغفور له الملك الحسين بن طلال عام 1980، تضمن تخصيص 20% من المقاعد في الجامعات والكليات الحكومية لأبناء الشهداء والعاملين والمتقاعدين من القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، مشيراً إلى استمرارها في عهد جلالة الملك عبدالله الثاني.

الفئات المستحقة

وأشار الخطاب إلى أن الاستفادة من المكرمة تشمل: أبناء وبنات الشهداء من القوات المسلحة والأجهزة الأمنية. أبناء وبنات العسكريين العاملين ممن لا تقل خدمتهم عن 10 سنوات. وأبناء وبنات المتقاعدين العسكريين الحاصلين على قرار تقاعد.

كما يشترط أن يكون الطالب أردني الجنسية، وحاصلاً على شهادة الثانوية العامة للعام الحالي (أو من أعوام سابقة في حالة أبناء الشهداء)، بمعدل لا يقل عن 65% للبكالوريوس و55% للدبلوم، وألا يكون قد حصل على منحة أخرى أو استفاد سابقاً من المكرمة، وألا يتجاوز عمره 21 عاماً، وألا يكون موظفاً في القطاعين العام أو الخاص.

التطوير والأتمتة

وكشف الخطاب عن تطوير منظومة التقديم هذا العام عبر أتمتة الإجراءات بشكل كامل، بدءاً من تقديم الطلب وحتى صدور القرار، دون الحاجة لإرفاق أي وثائق ورقية، وذلك من خلال ربط إلكتروني مع وزارات التربية والتعليم والأحوال المدنية والمؤسسات العسكرية.

وبيّن أن فرع المكرمة جهز غرفة عمليات مزودة بمقسم ورد آلي و15 جهاز حاسوب، إضافة إلى منصة تشات إلكترونية للتواصل المباشر مع المراجعين، إلى جانب تجهيز مكاتب استقبال في جميع محافظات المملكة لتقديم الخدمة دون الحاجة لمراجعة المقر الرئيسي في عمان.

آلية التقديم

وأوضح الخطاب أن التقديم يتم حصرياً عبر الرابط المخصص على موقع مديرية التربية والتعليم والثقافة العسكرية –القوات المسلحة الأردنية، حيث يدخل الطالب الرقم الوطني له ولوالده، ويسدد الرسوم الرمزية عبر إي فواتيركم، ثم يستكمل تعبئة الطلب إلكترونياً. كما يوفر الموقع فيديوهات توضيحية لكامل الخطوات.

نصائح للطلبة

ودعا الخطاب الطلبة وأولياء الأمور إلى متابعة الإعلانات الصادرة عبر القنوات الرسمية حصراً. والالتزام بفترة التقديم المحددة حتى 19 آب 2025 (مع إمكانية دراسة التمديد إذا لزم الأمر). إضافة إلى تعبئة جميع الخيارات المتاحة في طلب القبول الموحد للبكالوريوس والدبلوم لزيادة فرص القبول. ومراجعة المكاتب الفرعية في المحافظات بدلاً من تكبد عناء الوصول إلى عمان، حيث تقدم الخدمة بالكفاءة والجودة ذاتها.

وأكد أن عملية توزيع المقاعد ستتم بعد صدور قرار وزارة التعليم العالي، بحيث تخصص 20% من المقاعد للطلبة المستحقين، موزعة حسب نسب المحافظات.

وختم المقدم الركن أحمد ياسين الخطاب حديثه بتقديم الشكر لمدير التربية والتعليم والثقافة العسكرية العميد الدكتور صالح الخلايلة على دعمه وجهوده، مشيداً بانضباطية وكفاءة فرق العمل في تقديم هذه الخدمة الوطنية.