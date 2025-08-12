وفاتان إثر حادث غرق داخل بركة زراعية في إربد

وطنا اليوم:قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إن فرق الغطس التابعة لمديرية دفاع مدني غرب إربد تعاملت مع حادث غرق تعرض له شخصان داخل إحدى البرك الزراعية بمنطقة طبقة فحل بمحافظة إربد.

وأضاف أن فرق الغطس عملت على إخراجهما من داخل البركة، في حين قامت فرق الإسعاف بإخلائهما إلى مستشفى أبي عبيدة الحكومي، وتم فتح تحقيق بالحادثة