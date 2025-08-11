بنك القاهرة عمان
ارتفاع ضحايا المجاعة وسوء التغذية في غزة إلى 222 شهيدًا بينهم 101 طفل

دقيقة واحدة ago
وطنا اليوم:قالت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، الاثنين، إن مستشفيات قطاع غزة سجلت خلال الـ24 ساعة الماضية 5 حالات وفاة نتيجة سوء التغذية، من بينهم طفل.
وأضافت الوزارة بأن العدد الإجمالي لضحايا المجاعة وسوء التغذية ارتفع إلى 222 شهيدًا، من بينهم 101 طفل.
الى ذلك أفاد مصدر في غزة، اليوم الاثنين، بأن 7 أفراد من عائلة أبو شمالة، قتلوا بغارات إسرائيلية على منطقة المعسكر الغربي لمدينة خان يونس، جنوب قطاع غزة.
وقال إن القوات الإسرائيلية استهدفت شقة سكنية في المنطقة المذكورة، ما أدى إلى مقتل كل من:

محمود احمد ابو شمالة. الوالد
أسماء محمود ابو شمالة
أسماء عبد الرحمن ابو شمالة
حنان احمد محمد ابو شمالة
أحمد محمود ابو شمالة.
أبو دجانة محمود احمد ابو شمالة
مالك محمود ابو شمالة
وأفاد المصدر، بأن العائلة مسحت بأكملها من السجلات المدنية في القطاع.
وكانت مصادر محلية فلسطينية أفادت باستشهاد 48 فلسطينيا وإصابة آخرين خلال الساعات الـ24 الماضية جراء القصف الإسرائيلي لمناطق متفرقة من قطاع غزة.


