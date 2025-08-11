بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. عربي دولي

جيش الاحتلال يجري مناورة تحاكي هجوما من الحدود الأردنية

40 ثانية ago
جيش الاحتلال يجري مناورة تحاكي هجوما من الحدود الأردنية

وطنا اليوم:أجرى جيش الاحتلال الإسرائيلي، أمس الأحد، مناورة عسكرية مفاجئة تحاكي هجوما متعدد الجبهات على إسرائيل، مع التركيز على غزو بري من الحدود الأردنية.
وأوضح جيش الاحتلال، وفق تايمز أوف إسرائيل، أن المناورة جاءت لاختبار نظام المعركة الطارئ وقدرة التعامل مع حدث مفاجئ واسع النطاق ومعقد ومتعدد الجبهات كجزء من “تطبيق الدروس المستفادة من أحداث 7 أكتوبر”.
ووفقا لمسؤولين عسكريين، تضمن السيناريو غزوا بريا متزامنا من الحدود الأردنية في ثلاث نقاط؛ وهجوما بطائرة مسيرة مفخخة على مطار رامون في جنوب إسرائيل؛ وهجومين لإطلاق النار في الضفة الغربية، مع وصول إحدى الخلايا إلى الطريق السريع الإسرائيلي رقم 6؛ وإطلاق صواريخ على الشمال؛ هجوم بطائرة مسيرة من اليمن على حقل غاز بحري؛ وإطلاق صواريخ من إيران.
يقول الضباط المشاركون في التدريبات إن إحدى القضايا الرئيسية التي برزت كانت سرعة نشر القوات وسلاح الجو للدفاع عن الحدود الأردنية


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
10:15

تهنئة وتبريك الى جهان عوض بمناسبة نجاح ابنها فارس بالثانوية العامة

10:11

بنك الدواء ينظم يوماً طبياً مجانياً لللاجئين تأكيداً على رسالته الإنسانية

10:10

وفيات الاثنين 11-8-2025

10:03

البنك الدولي: أكثر من 16 ألف مزارع استفاد من برنامج أرضي لدعم القطاع الزراعي

09:55

ارتفاع مبيعات الشقق فوق الـ 150 م2 منذ مطلع العام الحالي بنسبة 9%

09:49

بيان صادر عن حزب العمال جريمة قتل عمد جديدة لصحافيي الجزيرة تهدف الى إخفاء الحقيقة

09:48

أرباح استثمارات الضمان للنصف الأول من 2025؛ تقرير أداء تنقصه الشفافية وثلاث محافظ بعوائد صفريّة.!

09:47

حديقة رسمية باسم الأردن في اتحاد حدائق كليفلاند الثقافية مع مجسم البتراء وخريطة الفسيفساء

09:44

محاولة فهم… جميل بثينة من العداوة إلى الحب

09:43

تحقيق الهدف… يبدأ بقرارك أنت، لا بصافرة القبول الموحد

09:42

انتخابات رئاسة مجلس النواب

09:38

الأردن:- ليس عبئًا بل حارس للتاريخ والجغرافيا

وفيات
وفيات الاثنين 11-8-2025وفيات الجمعة 8-8-2025وفيات الخميس 7-8-2025وفيات الأربعاء 6-8-2025وفيات الثلاثاء 5-8-2025