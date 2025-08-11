جيش الاحتلال يجري مناورة تحاكي هجوما من الحدود الأردنية

وطنا اليوم:أجرى جيش الاحتلال الإسرائيلي، أمس الأحد، مناورة عسكرية مفاجئة تحاكي هجوما متعدد الجبهات على إسرائيل، مع التركيز على غزو بري من الحدود الأردنية.

وأوضح جيش الاحتلال، وفق تايمز أوف إسرائيل، أن المناورة جاءت لاختبار نظام المعركة الطارئ وقدرة التعامل مع حدث مفاجئ واسع النطاق ومعقد ومتعدد الجبهات كجزء من “تطبيق الدروس المستفادة من أحداث 7 أكتوبر”.

ووفقا لمسؤولين عسكريين، تضمن السيناريو غزوا بريا متزامنا من الحدود الأردنية في ثلاث نقاط؛ وهجوما بطائرة مسيرة مفخخة على مطار رامون في جنوب إسرائيل؛ وهجومين لإطلاق النار في الضفة الغربية، مع وصول إحدى الخلايا إلى الطريق السريع الإسرائيلي رقم 6؛ وإطلاق صواريخ على الشمال؛ هجوم بطائرة مسيرة من اليمن على حقل غاز بحري؛ وإطلاق صواريخ من إيران.

يقول الضباط المشاركون في التدريبات إن إحدى القضايا الرئيسية التي برزت كانت سرعة نشر القوات وسلاح الجو للدفاع عن الحدود الأردنية