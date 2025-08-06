بنك القاهرة عمان
مندوباً عن الملك وولي العهد…العيسوي يعزي الشرايري والعزام والناصر والزبون

12 ثانية ago
مندوباً عن الملك وولي العهد…العيسوي يعزي الشرايري والعزام والناصر والزبون

وطنا اليوم –  مندوباً عن جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الثلاثاء ، واجب العزاء إلى عشائر الشرايري والعزام والناصر/ الخصاونة والزبون/ بني حسن.

ففي مدينة إربد، نقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء المرحوم القاضي رجا صلاح الدين علي خلقي الشرايري، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد إلى ذوي الفقيد وعموم عشيرة الشرايري، سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته.

وفي منطقة قم بلواء الوسطية في محافظة إربد، نقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء المرحومة الحاجة سهام مطلق العزام، أرملة المرحوم إبراهيم ناجي العزام ، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذوي الفقيدة وعموم عشيرة العزام، سائلا المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته.

وفي منطقة أيدون بمحافظة إربد، نقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء المرحوم الحاج ماهر محمد الاحمدالناصر الخصاونة، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذوي الفقيد عشيرة الناصر وعشائر الخصاونة، سائلا المولى عز وجل ان يتغمد الفقيد بواسع رحمته.

وفي منطقة جبة في محافظة جرش نقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء المرحوم عواد عليان الزبون/ بني حسن، امين عام حزب الاتحاد الوطني الاسبق، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذوي الفقيد وعموم عشيرة الزبون وعشائر بني حسن، سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته.

كما قدم واجب العزاء إمام الحضرة الهاشمية الدكتور أحمد الخلايلة ومحافظ إربد رضوان العتوم ومحافظ جرش مالك خريسات.


