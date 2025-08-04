الطاقة والمعادن : تركيب 2,5 مليون عداد ذكي في المملكة

وطنا اليوم:توقع رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن المهندس زياد السعايدة، أن تبلغ نسبة تركيب العدادات الذكية التي تم استبدالها في المملكة 90% خلال الأسبوع الحالي.

وقال، إن العدادات الذكية التي تم استبدالها الأسبوع الماضي بلغت 2.5 مليون عداد بنسبة 87 %، حيث يتوقع ان تصل 90% خلال هذا الأسبوع لشركات الكهرباء الثلاث.

وأضاف أن نسبة تركيب العدادات الذكية في احدى شركات الكهرباء وصلت الى 95%.

وشدد السعايدة على ان أي تلاعب بهذه العدادات يظهر مباشرة ويتم متابعته، مشيرا إلى أن هذه العدادات قللت من حالات سرقة الكهرباء أو الاستجرار، وهذا يساعدنا في تخفيف الفاقد الكهربائي في المملكة وزيادة استدامة كفاءة إيصال التيار الكهربائي بكفاءة عالية لكل مشترك في مختلف مناطق المملكة.

وأشار السعايدة إلى أن فلس الريف ساهم في ايصال التيار الكهربائي إلى 99.9% في المناطق خارج التنظيم.