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المبعوث الأميركي ويتكوف يتوجه إلى إسرائيل لبحث أزمة غزة

30 يوليو 2025
المبعوث الأميركي ويتكوف يتوجه إلى إسرائيل لبحث أزمة غزة

وطنا اليوم:نقل موقع أكسيوس عن مسؤولين أميركيين مطلعين، قولهما إنه من المتوقع أن يتوجه مبعوث البيت الأبيض ستيف ويتكوف، إلى إسرائيل الأربعاء لمناقشة الأزمة الإنسانية في غزة.
وتُعد هذه أول زيارة لويتكوف إلى إسرائيل منذ ما يقرب من ثلاثة أشهر، وتأتي في ظل جمود في وقف إطلاق النار في غزة ومحادثات الأسرى، والأزمة الإنسانية الكارثية في غزة.


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