إحداهما يحمل تسعة قيود جرمية .. ضبط شخصين يجمعان تبرعات بكتب مزورة

وطنا اليوم:قبض الأمن الوقائي على شخصين، يجمعان تبرعات، لرعاية الأيتام والفقراء والعائلات المستورة، في إحدى مناطق غرب عمان، بكتب وشهادات ومزورة.

وقال مصدر أمني، إن معلومات وردت إلى الأمن الوقائي، تفيد بوجود شخص، يجمع التبرعات لرعاية الأيتام والفقراء والعائلات المستورة، في إحدى مناطق غرب عمان، وبعد تتبع تلك المعلومات، تم ضبط شخصين، إحداهما يحمل تسعة قيود جرمية.

وعمل الشخصان على جمع التبرعات، من خلال شهادة تسجيل لجمعية خيرية، وكتاب تفويض وموافقات، وجميعها مزورة وغير صحيحة، إضافة إلى ضبط صندوقين بحوزتهما، يحويان قرابة ٤٠٠ دينار.

وأكد المصدر اصطحاب الشخصين إلى التحقيق، تمهيداً لإحالتهما إلى القضاء، لاتخاذ المقتضى القانوني بحقهما