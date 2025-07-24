بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. حوادث وجرائم

إحداهما يحمل تسعة قيود جرمية .. ضبط شخصين يجمعان تبرعات بكتب مزورة

24 يوليو 2025
إحداهما يحمل تسعة قيود جرمية .. ضبط شخصين يجمعان تبرعات بكتب مزورة

وطنا اليوم:قبض الأمن الوقائي على شخصين، يجمعان تبرعات، لرعاية الأيتام والفقراء والعائلات المستورة، في إحدى مناطق غرب عمان، بكتب وشهادات ومزورة.
وقال مصدر أمني، إن معلومات وردت إلى الأمن الوقائي، تفيد بوجود شخص، يجمع التبرعات لرعاية الأيتام والفقراء والعائلات المستورة، في إحدى مناطق غرب عمان، وبعد تتبع تلك المعلومات، تم ضبط شخصين، إحداهما يحمل تسعة قيود جرمية.
وعمل الشخصان على جمع التبرعات، من خلال شهادة تسجيل لجمعية خيرية، وكتاب تفويض وموافقات، وجميعها مزورة وغير صحيحة، إضافة إلى ضبط صندوقين بحوزتهما، يحويان قرابة ٤٠٠ دينار.
وأكد المصدر اصطحاب الشخصين إلى التحقيق، تمهيداً لإحالتهما إلى القضاء، لاتخاذ المقتضى القانوني بحقهما


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
21:07

إصابتان بحريق محل تجاري قرب دوار القبة في إربد

21:01

حركة سياحية نشطة وإشغال مرتفع في عجلون

20:57

بلدية مأدبا تنفذ خطة شاملة تعكس صورة المدينة الحضارية المشرقة

20:55

شاب أردني يلفت الأنظار بإبداعه في إذاعة محلية رغم غياب الفرص الوظيفية

20:50

الدكتور محمد الهواوشة يكتب: الأردن.. في وجه العاصفة ثابت، وفي زمن التخوين صادق

20:50

مدير تربية البادية الشمالية الغربية عبر أمن FM : أهمية الإعلام المسؤول في دعم المسيرة التعليمية

20:49

تجاوز للتعليمات واعتداء على الأمن الجامعي خلال حفل التخريج في إحدى الجامعات الأردنية

20:45

ترامب يؤكد أن حماس لا تريد اتفاقا ونتنياهو: ندرس خيارات لإعادة الرهائن

20:41

مختصون: الأردن يقدم جهودا استثنائية رغم القيود لإغاثة غزة

20:37

مؤسسات في غزة تشيد بالجهود الأردنية لإدخال المساعدات المنقذة للحياة

20:34

قراءة | ليس دفاعًا.. بل تذكيرٌ لمن نسي .. حين يساء للأوفياء

20:25

الشوبكي يحذر: شركة توزيع كهرباء تُضيف “الرهن العقاري” كغاية من غاياتها!

وفيات
وفيات الجمعة 25-7-2025وفيات الخميس 24-7-2025وفيات الاربعاء 23-7-2025وفيات الثلاثاء 22-7-2025وفاة الوزير والبرلماني الاسبق عبدالرزاق طبيشات