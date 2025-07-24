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توقيف عدد من رجال الأمن على خلفية وفاة موقوف في شرطة الرمثا

24 يوليو 2025
In this Friday, Aug. 24, 2012 photo, a Syrian prisoner holds the bars of a makeshift prison run by rebels in a former elementary school in Al-Bab on the outskirts of Aleppo, Syria. Many improvised detention centers have sprung up as rebels wrest cities from army control, but these facilities fall under no national or regional authority, causing concern among rights groups. (AP Photo/Muhammed Muheisen)

وطنا اليوم:أعلنت مديرية الأمن العام، اليوم، أن المدّعي العام المكلّف بالتحقيق في حادثة وفاة أحد الموقوفين داخل مديرية شرطة الرمثا، قرّر توقيف عدد من رجال الأمن العام العاملين في المديرية على ذمّة القضية.
وقال الناطق الإعلامي باسم المديرية، إن هيئة التحقيق من القضاء الشرطي، التي باشرت عملها بتوجيه مباشر من مدير الأمن العام، أنهت جزءًا من إجراءاتها، ما أسفر عن توقيف عدد من عناصر الأمن داخل مركز إصلاح وتأهيل الشرطة، تمهيدًا لاستكمال التحقيقات اللازمة.
وأكد الناطق الإعلامي أن القضية ستُحال إلى محكمة الشرطة بعد الانتهاء من التحقيقات، مشددًا على التزام المديرية بأعلى درجات الشفافية والعدالة، وأن لا أحد فوق القانون.
وتأتي هذه الخطوة في إطار نهج مديرية الأمن العام القائم على المحاسبة والمسؤولية، وضمان حقوق الموقوفين، والتعامل الحازم مع أي تجاوزات فردية تمس هيبة المؤسسة أو ثقة المواطنين بها.


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