توقيف عدد من رجال الأمن على خلفية وفاة موقوف في شرطة الرمثا

وطنا اليوم:أعلنت مديرية الأمن العام، اليوم، أن المدّعي العام المكلّف بالتحقيق في حادثة وفاة أحد الموقوفين داخل مديرية شرطة الرمثا، قرّر توقيف عدد من رجال الأمن العام العاملين في المديرية على ذمّة القضية.

وقال الناطق الإعلامي باسم المديرية، إن هيئة التحقيق من القضاء الشرطي، التي باشرت عملها بتوجيه مباشر من مدير الأمن العام، أنهت جزءًا من إجراءاتها، ما أسفر عن توقيف عدد من عناصر الأمن داخل مركز إصلاح وتأهيل الشرطة، تمهيدًا لاستكمال التحقيقات اللازمة.

وأكد الناطق الإعلامي أن القضية ستُحال إلى محكمة الشرطة بعد الانتهاء من التحقيقات، مشددًا على التزام المديرية بأعلى درجات الشفافية والعدالة، وأن لا أحد فوق القانون.

وتأتي هذه الخطوة في إطار نهج مديرية الأمن العام القائم على المحاسبة والمسؤولية، وضمان حقوق الموقوفين، والتعامل الحازم مع أي تجاوزات فردية تمس هيبة المؤسسة أو ثقة المواطنين بها.