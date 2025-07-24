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ضبط اعتداءات على خطوط المياه الرئيسية في الذهيبة الشرقية

24 يوليو 2025
ضبط اعتداءات على خطوط المياه الرئيسية في الذهيبة الشرقية

وطنا اليوم:نفذت وزارة المياه والري – سلطة المياه – وحدة الرقابة الداخلية يوم امس الأربعاء 23 تموز 2025 بالتعاون مع شركة مياه الأردن -مياهنا و مديرية الأمن العام نفذت حملة أمنية لإزالة الاعتداءات على خطوط المياه الرئيسية في منطقة الذهيبة في لواء الموقر جنوب العاصمة عمان و تم ضبط عدد من الاعتداءات على شبكات المياه المستخدمة بطريقة غير مشروعة و قامت فرق الصيانة المختصة بفصل الخطوط من مصدرها حسب الأصول و تم اعداد الضبوطات اللازمة .
وبالتفاصيل بينت انه وبناء على المتابعة و المعلومات المتوفرة تم تنسيق الحملة وإزالة الاعتداءات وتصويب الوضع وتم اعداد الضبوطات الخاصة بالواقعة لاستكمال الاجراءات بالخصوص ليتم احالتها للجهات المختصة.
واشادت الوزارة/ سلطة المياه واجهزتها بالتعاون والاسناد الكبير من لدن مديرية الامن العام وتشكيلاتها لانفاذ القانون وحماية الحقوق المائية للمواطنين


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