القبض على مطلوب يهدد أصحاب محال تجارية في عمان

وطنا اليوم:قبض البحث الجنائي، على شخص بحقه سبعة طلبات مختلفة، ويحمل ٤٢ قيدا جرميا، أبرزها السرقات بأنواعها، والمخدرات، بعد ورود شكاوى بحقه، حول تهديد أصحاب محال تحارية، في إحدى ضواحي عمان،.

وقال مصدر أمني، إن شكاوى وردت، من أصحاب محال تجارية، في عمان، حول أحد الأشخاص، يقوم بتهديدهم، وبعرض صور المشبوهين عليهم، تعرفوا عليه، وبتدقيق قيده، تبين وجود سبعة طلبات بحقه.

وأضاف، بعد البحث والتحري، وجمع المعلومات، جرى تحديد مكان تواجده، وتم إعداد الكمين اللازم، والقبض عليه بعد مداهمته، إذا كان يستقل مركبة، لا تحمل لوحة أرقام، وجرى إصطحابه للتحقيق، تمهيداً لإحالته لمصادر طلباته، واتخاذ الإجراء القضائي والإداري بحقه.

وأكد المصدر ضرب جهاز الأمن العام بيد من حديد، كل من تسوّل له نفسه، أو يقوده فكره الضّال، للعبث بالأمن والسّلم المجتمعي، دون السماح لأي كان، بالتعدي على القانون.