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الأردن يسيّر قافلة مساعدات إلى الجنوب السوري بالتزامن مع إدخال مساعدات إلى غزة

25 ثانية ago
الأردن يسيّر قافلة مساعدات إلى الجنوب السوري بالتزامن مع إدخال مساعدات إلى غزة

وطنا اليوم:أعلنت الهيئة الخيرية الهاشمية الأردنية، الأربعاء، عن تسيير قافلة مساعدات إلى الجنوب السوري، وذلك بالتزامن مع إدخال مساعدات إلى غزة.
وخلال أسبوع، أرسلت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية بالتعاون مع منظمات دولية إغاثية وبالتنسيق مع القوات المسلحة الأردنية- الجيش العربي 4 قوافل مساعدات برية إلى قطاع غزة، إذ بلغ مجموع الشاحنات التي أرسلت في القوافل قرابة 147 شاحنة بالتنسيق مع برنامج الغذاء العالمي (111 شاحنة) والمطبخ المركزي العالمي (36 شاحنة).
ويستعد الأردن لإرسال المزيد من القوافل الإغاثية بعد الحصول على ضمانات لإيصال المواد و توزيعها على مستحقيها.


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