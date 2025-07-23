بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. حوادث وجرائم

المنطقة العسكرية الجنوبية تحبط محاولة تسلل طائرة مسيّرة على الواجهة الغربية

4 ساعات ago
المنطقة العسكرية الجنوبية تحبط محاولة تسلل طائرة مسيّرة على الواجهة الغربية

وطنا اليوم:صرّح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، أن المنطقة العسكرية الجنوبية، وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية العسكرية، تمكّنت أمس الثلاثاء من إحباط محاولة تسلل طائرة مسيّرة، وذلك على واجهتها الغربية ضمن منطقة مسؤوليتها.
وأضاف المصدر أن قوات حرس الحدود طبقت قواعد الاشتباك بعد رصد الطائرة ومتابعتها، وجرى إسقاطها داخل الأراضي الأردنية، وتحويلها إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
وأكد المصدر أن القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، تواصل تنفيذ واجباتها بكل كفاءة ويقظة، لمنع كافة أشكال عمليات التسلل والتهريب للمحافظة على أمن واستقرار المملكة الأردنية الهاشمية.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
12:55

كابيتال بنك.. الريادة في الاستدامة البيئية والنمو المسؤول

12:53

وفرة بالمركزي وغلاء في التجزئة يلتهم جيوب الأردنيين

12:36

%135 زيادة أعداد الأيتام في غزة جراء العدوان الإسرائيلي منذ بدء الحرب

12:21

الدفاع المدني يُحذّر من الكتلة الهوائية الحارة والجافة

12:14

استقرار أسعار الذهب في الأردن عند مستويات قياسية

12:05

نداء الأزهر المحذوف : كل من يمد الكيان الإسرائيلي بالسلاح أو الكلمة شريك في جريمة الإبادة بغزة

11:57

حفل عيسى السقار في مهرجان جرش sold out

11:49

مسؤولون إيرانيون: الحرائق الغامضة مؤخرا أعمال تخريبية متعمدة

11:37

مصادر : حزب الله يرفض تسليم السلاح وغضب داخل الدولة اللبنانية

11:26

مسؤول إسرائيلي: مفاوضات صفقة غزة في المرحلة الأخيرة

10:54

بالصور … الأميرة آية بنت فيصل ترعى اليوم الأول لإحتفال عمان الأهلية بتخريج طلبتها للفصل الثاني من الفوج 32

10:49

جامعة فيلادلفيا بحاجة لتعيين اعضاء هيئة تدريسية

وفيات
وفيات الاربعاء 23-7-2025وفيات الثلاثاء 22-7-2025وفاة الوزير والبرلماني الاسبق عبدالرزاق طبيشاتوفيات الاثنين 21-7-2025وفيات الأحد 20-7-2025