الجيش يحبط محاولة تسلل أشخاص على الحدود السورية

وطنا اليوم:صرح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي: “أن قوات حرس الحدود في المنطقة العسكرية الشرقية تمكنت مساء أمس الإثنين من إحباط محاولة تسلل اشخاص على واجهتها الحدودية.

وبين المصدر أنه تم رصد مجموعة اشخاص حاولوا اجتياز الحدود بطريقة غير مشروعة، تحركت على إثرها دوريات رد الفعل السريع مطبقة قواعد الاشتباك مما أدى إلى قتل احدهم وفرار باقي افراد المجموعة إلى داخل الأراضي السورية.

وأكّد المصدر أن القوات المسلحة الأردنية ماضية في تسخير قدراتها وإمكاناتها المختلفة، لمنع كافة أشكال عمليات التسلل والتهريب للمحافظة على أمن واستقرار المملكة الأردنية الهاشمية.