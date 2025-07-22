جناح السفارات بمهرجان جرش… لما لِجْناح يصير جَنَاح

بقلم د. تـينا

من 24 تموز، العالم ما عاد بعيد… صار ع بعد ركوة قهوة، وغمزة حلوى، وصرخة ثقافة.. مهرجان جرش بجناح السفارات مش بس صار يغني بكل اللغات… صار يحكيها، يلبسها، يرقصها، ويقدملك إياها بكف الهوى.

* السودان: مش بس هوية جابت معها عرس، زفة، دلوكة، حنة، ونيل بيغني.. السودان ما بتقلك “زورني”… هيي بتعيشك المشهد، بتلبسك طرحة، وبتخليك جزء من الموال.

* الكويت: ورشة البشوت؟ لأ… ورشة تاريخ .. النسيج مش بس شغل إيد… هوية محاكة بحب و صبر خليجي.. ركن الحلويات؟ آه، بس الطعم؟ فيه نوستالجيا الخليج، والريحة فيها شجن مدوَّن بعبق بخور.. الكويت بـ”المجلس الوطني للثقافة والفنون”، ما شاركت… أقامت صالونها في جرش، وعملت من الرصيف مضافة.

* المكسيك : ماريا فليكس فتحت شعرها، وسكبت صوص حرّاق عالتاريخ! مش تاكو وبس… هذا صحن حب، ومرآة لبنت ما بتخجل من شهقتها.. المكسيك بجناح السفارات مش بس بلد… هيي “نَفَس ساخن” على حجر جرشي.

* كوريا الجنوبية : من الكيمتشي للكحل النقي… من البوب للخط اليدوي… كوريا مش جايي تغني بس رح تكتب اسمك بالكوري، وتحكيلك : “أهلاً فيك… جرب كون كوري ساعة، ورح تصير إلنا طول العمر”..

* مصر :.. ورشة الخيامية؟ لأ… ورشة تاريخ.. مصر جابت نيلها وصدفها، جابت صوت عبد الوهاب في طاسة نحاس.. ببساطة: الجناح المصري مش مشارك.. أكتر، هوي عرض مسرحي بصوت الفراعنة، وعيون زرقاء اليمامة.

* اليابان : كأنك داخل على قاعة شاي، بس بالهوى الأردني.. نمط حياة بكادر مرسوم، وصمت فيه جمال.. كل طاولة ورقة، كل منتج قصيدة، كل نظرة فيها احترام للشمس.. اليابان ما رح تحكي كثير… بس كل شي فيها حكى.

* سلطنة عُمان : ركن الضيافة؟ مزبوط… بس الضيافة بعُمان نكهتها غير، نكهتها وقار.. تراثيات رح تتهامس معك، وتقولك: “أنا أنيقة قديمة… بس عايشة حاضرك” الفن التشكيلي جنب المخطوط.. والمروحة؟ فيها عطر اللبان..

* شركة JEDCO – الأردن : مش جناح، هاد مختبر.. شباب، أفكار، شاشات، طموح.. تحويل الحلم الريادي لكشك واقف ع إجريه، بين خيوط التاريخ ووهج المهرجان.. جيدكو؟ هيي النَفَس الأردني لما يخطط..يحلم.. وينفذ.

* الجناح الأردني :

هو البيت… والباقي ضيوف..بس الغريب؟ إنك لمّا تدخل الجناح الأردني… حتصير إنت الضيف… بيت تراث،صناعات حيّة، زعتر بنَفَس الست، وضيافة من القلب..مش بس من الإيد.

وهاي مش أجنحة… هاي جْناحْ جرش لما يفتح قلبه، وبصير مدينة بتسع لغات، وبنَفَس واحد: حب الهوية، وحُبَّكْ إنت، زائر المهرجان.

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