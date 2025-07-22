الأمن يضبط سائقا يقود مركبته بسرعة ضعف المقررة

وطنا اليوم:صرح النقيب مهدي الحمود من الدوريات الخارجية بأنه فجر اليوم الثلاثاء، تم التعامل مع حادث تدهور مركبة خصوصي على طريق إربد-عمان، مما أسفر عن إصابتين متوسطتين.

وأضاف أنه خلال الـ 24 ساعة الماضية، تم التعامل مع تعطل شاحنة على طريق الأزرق، ما تسبب في إعاقة للمسرب الأيمن. كما جرى التعامل مع حادث آخر على طريق الأزرق، نتج عنه أضرار مادية فقط.

وأفاد النقيب الحمود أيضًا بالتعامل مع حادث تدهور مركبة خصوصي بعد مدينة الموقر باتجاه الأزرق، والذي أسفر عن إصابة متوسطة، وقد رُفعت المركبة عن حرم الشارع العام.

وأشار إلى ضبط سرعات عالية وسائقين غير مرخصين قانونيًا، فمن خلال محطة شويعر الأمنية، تم ضبط مركبة تسير بسرعة 195 كم/ساعة على طريق شويعر، وهو ما يمثل ضعف السرعة المقررة تقريبًا، وقد تم اتخاذ الإجراءات اللازمة من قبل الدورية العاملة. كما تم ضبط سائق غير مرخص قانونيًا على طريق الصفاوي-الرويشد من خلال محطة شبيكة الأمنية، حيث جرى تسليم السائق للمركز الأمني لاتخاذ المقتضى القانوني بحقه.

من جانبها، أفادت الملازم أول دعاء الهباهبة من إدارة السير بأنه تم التعامل مع أعطال خفيفة صباح اليوم الثلاثاء دون تأخير، وأن حركة السير كانت انسيابية ونشطة.

وفيما يتعلق بيوم أمس، الاثنين، ذكرت الهباهبة التعامل مع حادث تدهور مركبة على جسر عبدون باتجاه الدوار الرابع، والذي لم يسفر عن إصابات واقتصرت الأضرار على المادية فقط. كما تم التعامل مع حادث تصادم بين مركبتين على طريق ياجوز، نتج عنه إصابة متوسطة.

وأضافت أنه على طريق الزرقاء، تم التعامل مع حادث تصادم بين مركبتين، أسفر عن إصابة متوسطة، وعُزي سببه إلى تغيير المسرب بشكل مفاجئ. كذلك، تم التعامل مع حادث آخر في جنوب عمان، وهو تصادم بين مركبتين، نتج عنه ثلاث إصابات متوسطة، وعُلّل سبب الحادث بـعدم تخفيف السرعة عند التقاطعات من قبل أحد السائقين.

ونوهت الملازم أول الهباهبة إلى تعزيز الفرق الأمنية حول الجامعات التي ستشهد تخريج الطلاب، وذلك للتعامل مع أي إعاقة للسير ومع الاحتفالات المخالفة لقانون السير، مثل إطلاق الأبواق دون داعٍ.