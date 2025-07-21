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ايقاف راغب علامة عن الغناء في مصر

ساعة واحدة ago
ايقاف راغب علامة عن الغناء في مصر

وطنا اليوم:أصدر الفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية بيانا صحفيا قرر فيه ايقاف الفنان راغب علامة عن الغناء في مصر واستدعاؤه للتحقيق لما حدث منه مؤخرا أحد حفلاته، وقال: تابعت علي مدار يومان سلوكاً مُشيناً يخالف كل العادات والتقاليد والقيم المجتمعية المصرية ولم نعتاد عليه داخل وطننا سابقاً ولن نسمح بأن يتكرر علي أرض ام كلثوم وعبد الوهاب وحليم وعظماء الفن العربي، مسارح مصر أعتلاها كبار فنانين مصر والعالم العربي العظماء فناً وقيمة، ولم تكن يوماً ولن تكون مرتعاً للقبلات والإيحاءات الغير منضبطة والأحضان التي تثير الإشمئزاز .


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