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التل الكبير

4 ساعات ago
التل الكبير

بقلم هانم داود

مدينة التل الكبير  وهى مركز في مصر، تقع في الوجه البحري.  
التل الكبير  مراكز محافظة الإسماعيلية (التل الكبير، فايد، القنطرة) و يمتد المركز من قرية المحسمة بجوار مدينة أبو صوير التابعة لمركز الإسماعيلية إلى قرية الظاهرية بجوار العباسة التابعة لمركز أبو حماد بمحافظة الشرقية
 يوجد بالتل الكبير أثر عظيم يقع في منتصف الطريق بين مدينة التل الكبير وقرية الظاهرية وهو طابية أحمد عرابي وهو المكان الذي اختبئ فيه عرابي هرباً من الإنجليز بعد دخولهم التل الكبير ولكن سرعان ما علم الإنجليز بمكان اختبائه فوصلوا إليه ولكنه قفز قفزته الشهيرة بالحصان من أعلى مكان بالطابية هاربا منهم

 التل الكبير بمعركة مشهورة وهي معركة التل الكبير بين أحمد عرابي والقوات الإنجليزية والتي هُزِمَ فيها الجيش المصري واحتل على إثرها الإنجليزُ مصرَ. ففي 13 سبتمبر 1882 (الموافق 29 شوال 1299 هـ) الساعة 1:30 صباحا حدثت معركة التل الكبير واستغرقت أقل من 30 دقيقة.
 قام الإنجليز بمفاجئة القوات المصرية المتمركزة في مواقعها منذ أيام والتي كانت نائمة وقت الهجوم. وألقي القبض على أحمد عرابي  ( و نفيه إلى سيلان) سيرلانكا حاليا.

معالم تاريخية  التل الكبير
 مسجد محمد على الّذي به أثر تاريخي لوالي مصر/ محمد علي باشا ،آثار إسلامية وأشهرها طابية محمد علي
آثار ما قبل التاريخ في تل الكوع،آثار من عهد الهكسوس في تل رطابي
تل أبو نشابة والحطب جنوب عزبة تل الحطب بالقصاصين على مجرى القناة الفرعونية والتي تعرف بقناة سيزوستريس – أي قناة سنوسرت الثالث –  
في مدخل مدينة التل الكبير معلم أثري عالمي وهو مقابر الكومنولث الذين قضوا في نحبهم في الحربين العالميتين الأولى والثانية.

منطقة تل الرطابي
يعتبر أقدم مكان في التل الكبير ويتبع قرية ام عزام سميت بهذا الاسم عام 1906 (الرطابة) عندما بدأت الحفائر لوجود النخيل قي هذه المنطقة.
كان مقراً لأسرة يعقوب وعندما أرسل له يوسف
و من المرجح أن قناه سيزوستريس كانت تبدأ منها
وتم الكشف فيها عن سور ضخم لقلعة عسكرية بطول 600م وعرض 300م عن عصر الدولة الوسطى (امنمحات الأول)


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