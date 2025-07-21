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مبيضين: لا تهاون مع من يعبث بصحة المواطن في ماحص والفحيص

21 يوليو 2025
مبيضين: لا تهاون مع من يعبث بصحة المواطن في ماحص والفحيص

وطنا اليوم:نفذ متصرف لواء ماحص والفحيص، الدكتور صفوان مبيضين، جولة سلامة عامة ميدانية على عدد من المحال والمنشآت التجارية في اللواء، برفقة مديرة مكتب الغذاء والدواء في البلقاء، المهندسة إيناس النسور. وشملت الجولة تفقد منشآت غذائية كالمخابز والمطاعم، حيث تم ضبط مخالفات صحية تشكل خطراً مباشراً على صحة وسلامة المواطنين. وتم تنبيه أصحابها بضرورة تصويب أوضاعهم خلال أربعة أيام كحد أقصى، مع التأكيد على المتابعة الحثيثة لضمان الالتزام.
وأكد مبيضين أن صحة المواطن وسلامته الغذائية على رأس أولويات عمل المتصرفية، وأنه لن يكون هناك أي تهاون مع المخالفين. كما أشار إلى أن لجان السلامة العامة ستواصل جولاتها التفتيشية بالتعاون مع المؤسسات المعنية لضبط أي تجاوزات صحية، مشدداً على أن الإجراءات القانونية الرادعة ستُتخذ بحق كل من يعرض حياة المواطنين للخطر، في إطار من الرقابة الجادة والمسؤولية الوطنية.


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