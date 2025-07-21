السفارة الأميركية تطالب رعاياها مغادرة سوريا عبر الأردن

وطنا اليوم:نصحت السفارة الأميركية في سورية رعاياها بالمغادرة إلى الأردن إذا أمكنهم ذلك.

وقالت السفارة، في تحذير نشر عبر موقع وزارة الخارجية الأميركية، إنه اعتبارًا من 20 تموز/يوليو 2025، تم فتح ممرات إنسانية من منطقة السويداء إلى المعابر الحدودية وإلى دمشق.

وبيّنت أن تحذير السفر الصادر عن وزارة الخارجية الأميركية بشأن سورية لا يزال عند المستوى الرابع، أي “عدم السفر”، وذلك بسبب مخاطر الصراع المسلح والعنف.

وأضافت السفارة: تؤكد وزارة الخارجية مجددًا إرشاداتها السابقة، وهي: إذا كنت قادرًا على مغادرة سورية بنفسك، فالرجاء القيام بذلك.

وتابعت: يستطيع المواطنون الأميركيون عبور الحدود البرية من سورية إلى الأردن، حيث تُمنح التأشيرات عند الوصول.

وأردفت: لم يتم إجراء أي تحديثات على مواقع المعابر الحدودية، وتبقى المعابر العاملة حاليًا هي الوحيدة المفتوحة للدخول إلى الأردن. كما أن المطارات مفتوحة وتُسيّر منها رحلات منتظمة من دمشق وحلب.

وأضافت: في حال عدم القدرة على مغادرة سورية، لا يزال التوجيه هو الاحتماء في مكانك.

وبيّنت أن السفارة الأميركية في دمشق علّقت عملياتها منذ عام 2012، وأن الحكومة الأميركية غير قادرة على تقديم أي خدمات قنصلية روتينية أو طارئة في سورية. وتتولى جمهورية التشيك رعاية المصالح الأميركية هناك، إلا أن نطاق الخدمات القنصلية المقدمة للمواطنين الأميركيين محدود للغاية.

ونشرت السفارة أرقام هواتف للطوارئ وبريدًا إلكترونيًا للتواصل، كما أكدت مجموعة من الإجراءات التي توصي باتخاذها، وهي على النحو التالي:

وضع خطة لمغادرة سورية دون الاعتماد على الحكومة الأميركية.

الاستعداد لاحتمال الاحتماء في المكان في حال تدهور الأوضاع الأمنية.

التأكد من أن جميع أفراد العائلة يحملون وثائق سفر سارية المفعول.

توخي الحذر، ومتابعة الأخبار لتطورات قد تؤثر على الأمن الداخلي، وأخذ المعلومات المستجدة في الحسبان ضمن خطط السفر والتحرك.

وضع ومراجعة خطة أمنية شخصية.

الحفاظ على شحن الهاتف المحمول في حالات الطوارئ.

إعداد خطة طوارئ ومراجعة “قائمة المسافر” الصادرة عن وزارة الخارجية