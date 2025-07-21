حادث سير يتسبب بأزمة مرورية في شارع الأردن

وطنا اليوم:قال النقيب كفاح الهزايمة من إدارة السير، إنه تم التعامل صباح اليوم الاثنين مع حادث تصادم بين 4 مركبات على شارع الأردن للسير القادم من جهة أبو نصير على جسر ياجوز، مما نتج عنه أثر مروري كبير وتسبب بأزمة خانقة، ويتم التعامل معهم الآن.

وتابع خلال التقرير المروري على إذاعة الأمن العام، أنَّ حركة السير الصباحية نشطة وانسيابية في أغلب مناطق المملكة.

من جهته، قال النقيب أيمن الحراحشة من الدوريات الخارجية، إنه تم التعامل فجر اليوم الاثنين مع حادث تصادم على الطريق الخلفي باتجاه الميناء بين مركبتي شحن، نتج عنه إغلاق حركة السير، ولا إصابات.

وتابع أنه تم التعامل مساء أمس مع حادث تدهور على الطريق الصحراوي باتجاه عمان، نتج عنه إصابة متوسطة، وإعاقة لإحدى المسارب.

كذلك تم التعامل مع حادث تصادم على طريق المفرق الزرقاء، نتج عنه 4 إصابات متوسطة.