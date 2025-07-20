بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. حوادث وجرائم

النيابة العامة تُخلي سبيل النائب ينال فريحات بكفالة

16 ثانية ago
النيابة العامة تُخلي سبيل النائب ينال فريحات بكفالة

وطنا اليوم:أخلت النيابة العامة في عمّان، مساء الأحد، سبيل النائب ينال فريحات بكفالة، وذلك في إطار قضية تتعلق بجرائم إلكترونية.
وجاء قرار إخلاء السبيل بعد أن تقدم فريق الدفاع بطلب رسمي للكفالة أمام مدعي عام عمّان القاضي وائل العنيزان، الذي وافق على الطلب.
وكان المدعي العام قد قرر في وقت سابق توقيف النائب فريحات على خلفية منشور نُشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ووجّه له تهمتي نشر أخبار كاذبة وإثارة النعرات، استناداً إلى أحكام المادتين 15 و17 من قانون الجرائم الإلكترونية.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
14:18

ضبط 5 اعتداءات على نبعة وادي السير لمنع تعبئة المياه غير الصالحة للشرب

14:14

البنك الدولي يدرس تقديم تمويل إضافي لمشروع يعزز الزراعة المستدامة

14:08

بدء الفصل الدراسي الأول في الجامعات الرسمية 28 أيلول المقبل

13:07

كابيتال بنك يوقع اتفاقية شراكة استراتيجية مع الاتحاد الأردني للمبارزة

13:01

توقيف النائب ينال فريحات على خلفية منشور داعم للجماعة المحظورة

12:59

الأردن يؤكد دعمه للحلول السلمية ويبارك اتفاق الكونغو في الدوحة

12:55

رسوم على الفيزا الأمريكية ضمن قانون ترامب الجديد

12:38

رسالة الى دولة رئيس الوزراء : لا نريد وزراء نريد رجال دولة

12:36

الراشد يكتب مهرجان جرش: قصة نجاح مستمرة وإدارة فذة لواحة الثقافة والفن

12:32

12:25

وفاة شابة دهسًا بحافلة في الأغوار الشمالية

12:16

مصادر رسمية أردنية تنفيبياناً مفبركا منسوباً للعشائر

وفيات
وفيات الأحد 20-7-2025وفيات الجمعة 18-7-2025الشاب أسامه فراس عواودة في ذمة اللهوفيات الخميس 17-7-2025وفيات الأربعاء 16-7-2025