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ضبط 5 اعتداءات على نبعة وادي السير لمنع تعبئة المياه غير الصالحة للشرب

21 ثانية ago
ضبط 5 اعتداءات على نبعة وادي السير لمنع تعبئة المياه غير الصالحة للشرب

وطنا اليوم:نفذت وزارة المياه والري / سلطة المياه وحدة الرقابة الداخلية ومديرية الاحواض المائية ومديرية المشاغل والحفر وبالتعاون متصرف لواء وادي السير و شركة مياه الأردن- مياهنا ومديرية الامن العام – مركز امن بيادر وادي السير وقوات الدرك و الادارة الملكية لحماية البيئة والسياحة حملة في منطقة وادي السير والبيادر وبهدف وقف تعدي اصحاب الصهاريج لتعبئة المياه غير الصالحة للشرب من مصادر ملوثة والتأكد من نوعية المياه المزودة للمواطنين بواسطة الصهاريج الخاصة حيث تم ضبط وإزالة 5 اعتداءات وردم 3 ابار مياه مخالفة لتعبئة صهاريج مياه مخالفة غير صالحة للشرب وردم بركة تجميعية للمياه ضخمة بسعة تزيد على الف متر مكعب ومصادرة 8 مضخات واعداد الضبوطات الخاصة بالواقعة لاستكمال الإجراءات القانونية .
وأوضحت انه بناء على المتابعة من وحدة الرقابة الداخلية لضبط الاعتداءات المتكررة على نبعة وادي السير والمياه غير الصالحة للشرب والصهاريج المخالفة كونه يمثل مساسا بصحة المواطنين حيث تم التنسيق مع متصرف وادي السير ومدير المركز الامني وتشكيل حملة امنية وتصويب الوضع وإزالة المخالفات .
وثمنت وزارة المياه والري/سلطة المياه الجهود والتعاون البناء والمثمر بينها وبين وزارة الداخلية والادارة الملكية لحماية البيئة والسياحة على تعاونهم الدائم وكذلك متصرف لواء وادي السير ومديرية الامن العام /مدير المركز الامني ومرتبات المركز مؤكدة انها ستواصل تنفيذ حملات صونا لحقوق المواطنين وحماية مقدرات المياه، واهابت بالاخوة المواطنين ضرورة الابلاغ عن مثل هذه الحالات على مركز الشكاوي الموحد (117116) وانها لن تسمح لاي اعتداءات خاصة بعد تشديد العقوبات وتغليظها بما يضمن الحفاظ على المياه وحمايتها وضرورة عدم شراء المياه من مصادر غير موثوقة كونها غير مطابقة للمواصفة وبالتالي تشكل خطرا على السلامة العامة وصحة المواطنين .


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