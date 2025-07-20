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توقيف النائب ينال فريحات على خلفية منشور داعم للجماعة المحظورة

24 ثانية ago
توقيف النائب ينال فريحات على خلفية منشور داعم للجماعة المحظورة

وطنا اليوم:أوقف المدعي العام، الأحد، النائب ينال فريحات، لمدة أسبوع، وذلك على خلفية منشور داعم لجماعة الإخوان المسلمين المحظورة، وذلك بحسب مصدر قضائي.
وقال المصدر، إن توقيف النائب الفريحات جاء على خلفية منشور داعم لجماعة الإخوان المسلمين المحظورة ومشكك بالإجراءات المتخذة بحقها، لما يشكل التعليق الذي نشره فريحات مخالفة لأحكام قانون الجرائم الإلكترونية.


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