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وفاة شابة دهسًا بحافلة في الأغوار الشمالية

47 ثانية ago
وفاة شابة دهسًا بحافلة في الأغوار الشمالية

وطنا اليوم:توفيت شابة تبلغ من العمر 30 عامًا، اليوم الأحد، إثر تعرضها لحادث دهس من قبل حافلة في منطقة الزمالية التابعة للواء الأغوار الشمالية.
وقال مدير مستشفى معاذ بن جبل الحكومي، الدكتور أسامة أبو سنينة،وفقاً لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن الشابة أُسعفت إلى قسم الإسعاف والطوارئ فور وقوع الحادث، حيث أجرت الطواقم الطبية المختصة جميع الإجراءات الطبية اللازمة، إلا أنها وصلت إلى المستشفى مفارقة الحياة.
وأشار أبو سنينة إلى أنه جرى تحويل الجثة إلى مركز الطب الشرعي لإقليم الشمال لبيان أسباب الوفاة.
وتباشر الأجهزة الأمنية التحقيق في الحادث للوقوف على ملابساته


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