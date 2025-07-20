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الأمن العام يحقق في وفاة موقوف بعد إسعافه من شرطة الرمثا

8 ثواني ago
الأمن العام يحقق في وفاة موقوف بعد إسعافه من شرطة الرمثا

وطنا اليوم:قال الناطق باسم مديرية الأمن العام عامر السرطاوي، إنّ مدير الأمن العام أوعز إلى مدير القضاء الشرطي بالتحقيق في وفاة أحد الأشخاص الموقوفين إثر قضية تحقيقية بعد إسعافه من مديرية شرطة الرمثا للمستشفى لأكثر من مرّة.
وأضاف الناطق الإعلامي أنّ الشخص كان قد أرسل إلى المستشفى بعد القبض عليه امس حيث جرى الكشف عليه وإعطاؤه تقريراً بحالة حسنة والخروج من المستشفى، ليتم إعادته إلى مديرية الشرطة، ليعاد إرساله مرّة أخرى إلى المستشفى بعد ذلك إثر شكوى من أوجاع في البطن وأُجريت له الفحوص الطبّية وأخرج من المستشفى وأُعيد للمديرية حيث ساءت حالته بعد ذلك وأُسعف إلى المستشفى إلا أنه ما لبث أنْ فارق الحياة وجرى تحويله للطب الشرعي لتشريحه وبيان سبب الوفاة.


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