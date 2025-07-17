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أبو غزالة يخرج عن صمته أخيراً و يتحدث حول حادثة السرقة

48 ثانية ago
أبو غزالة يخرج عن صمته أخيراً و يتحدث حول حادثة السرقة

وطنا اليوم:تعرض رجل الأعمال والملياردير الأردني، طلال أبو غزالة، إلى عملية سطو من قبل لصوص عددهم 6 أفراد، وقاموا بسرقة نقود تقدر بـ 2 مليون و200 الف دينار أردني من قاصة مكتبه فجر الأربعاء 25 يونيو 2025.
وأشيع بين الأردنيين على وسائل التواصل الاجتماعي بوجود ذهب والماس بين المسروقات إلا أن أبو غزالة نفى ذلك خلال مقابلة تلفزيونية عبر شاشة “المشهد”، قائلاً “لا في مجوهرات ولا بطيخ”، وبعد مضي 48 ساعة على عملية السرقة قامت الأجهزة الأمنية بإلقاء القبض على أفراد العصابة والتي وصفها بـ”المحترفة”.
وبيّن أبو غزالة أن اللصوص قاموا بتقسيم المبلغ على شكل حصص وتوزيعها فيما بينهم وبعد القاء القبض عليهم تم استرداد جزء كبير من المبلغ المسروق.
وأشاد بجهود الأجهزة الأمنية والقضاء الأردني، قائلاً “الحمدلله على نعمة الأمن والأمان بالأردن لأنه سرقة بهالحجم ومنظمة بأحدث التقنيات لفتح خزنة الحديد إلا أن أجهزتنا الأمنية تمكنت من القبض عليهم والآن يجرى محاسبتهم وفق القانون”، مؤكداً إن أفراد العصابة محترفين ولا يمتوا صلة بكوادر سلسلة شركاته.


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