خريجو التمريض في جامعة فيلادلفيا يؤدون قسم المهنة

وطنا اليوم:نظّمت كلية التمريض في جامعة فيلادلفيا حفل أداء قسم المهنة لطلبتها الخريجين للفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي 2024/2025، وذلك بحضور عميد الكلية الدكتورعماد الجراح، وأعضاء الهيئة التدريسية، وأهالي الخريجين

واستُهل الحفل بكلمة ترحيبية ألقاها الدكتور الجراح، عبّر فيها عن فخره بتخريج دفعة جديدة من الكوادر التمريضية المؤهلة، مؤكدًا أهمية رفد القطاع الصحي بكفاءات مدربة تمتلك المهارات العلمية والعملية، وقادرة على تقديم أفضل مستويات الرعاية الصحية

وأشار إلى أن مهنة التمريض من أشرف المهن وأكثرها إنسانية، داعيًا الخريجين إلى التمسك بأخلاقيات المهنة ومبادئها، والتحلي بروح العطاء والمسؤولية في كل مواقع عملهم.

كما ألقى رئيس قسم التمريض الدكتور طلال بني أحمد كلمة عبّر فيها عن اعتزازه بهذه الكوكبة من الخريجين، ثم تولّى تقديم القسم المهني، حيث ردّده الخريجون خلفه بكل فخر والتزام، معلنين انطلاقهم نحو الحياة المهنية بروح من المسؤولية والإنسانية

وتضمّن الحفل كذلك كلمات من بعض أعضاء الهيئة التدريسية وممثلي الطلبة، عبّروا فيها عن امتنانهم للجهود المبذولة طوال سنوات الدراسة، وأكدوا التزامهم بمواصلة التميز في مسيرتهم المهنية