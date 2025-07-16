الأونروا: مخازننا فارغة وإسرائيل تقتل يوميا صفا دراسيا من الأطفال بغزة

وطنا اليوم:قدرت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين ” الأونروا ” أن إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، تقتل يوميًا منذ 7 تشرين الأول 2023، ما يعادل “صفًا دراسيًا كاملًا من الأطفال”، حيث يتراوح عدد طلبة الصف بين 35 و45 طفلًا.

وفي بيان له، أشار سام روز، مدير شؤون الأونروا في غزة، إلى أنه “في كل يوم منذ بداية الحرب في غزة، يُقتل في المتوسط ما يعادل صفًا دراسيًا كاملًا من الأطفال”.

وكانت مدارس الأونروا قبل أن تحولها الإبادة الجماعية إلى مراكز لإيواء النازحين، تستوعب بين 35 و45 طالبًا في كل صف، وفقًا لحالة الاكتظاظ في المدارس.

كما قالت مسؤولة مكتب الإعلام في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا” في قطاع غزة، إيناس حمدان، الأربعاء، إنّ مستودعات ومخازن الأغذية التابعة للوكالة في القطاع “فارغة حاليا”.

وأضافت حمدان، أن وكالة “أونروا” لم يُسمح لها بإدخال أي مساعدات أو شاحنات منذ أشهر، مؤكدة أن الوكالة لا تستطيع حالياً توزيع أي مواد غذائية، في وقت تستمر فيه بتقديم الخدمات الصحية والطبية، والدعم النفسي، وخدمات صحة البيئة مثل توفير المياه وإدارة النفايات الصلبة، إلى جانب الخدمات اللوجستية.

وأشارت إلى أن المدارس التي تؤوي النازحين قسرا لا تزال تتعرض للقصف، مما يتسبب في وقوع إصابات، وإثارة الخوف، وحدوث نزوح قسري إضافي.

وشددت حمدان على أن “أونروا” لم تتلق إذنا بإدخال أي مساعدات إنسانية، بما في ذلك الأدوية والمستلزمات الطبية، منذ أكثر من 4 أشهر، وتحديدا منذ آذار 2025.