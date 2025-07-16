الأردن يحقق المركز الأول عربياً والثاني إقليمياً لأفضل صحة عقلية لإجمالي البالغين

⦁ مشاركون من الأردن يساهمون في التقرير للعام الثالث على التوالي وإصدار نسخة عربية من التقرير لأول مرة.

⦁ الأردن الـ 40 عالمياً في حاصل صحة العقل لإجمالي البالغين، والأول عربياً والثاني إقليمياً.

⦁ الأردن الأول عربياً في حاصل صحة العقل لفئة الشباب والثاني في فئة البالغين الأكبر سناً.

⦁ فئة الشباب (18-34 عاماً) سجلت 48 في حاصل صحة العقل – أعلى بنسبة 26.3% من المتوسط العالمي، ولكنه لا يزال يعكس التأثير المستمر لجائحة كوفيد-19 والحاجة إلى إعادة توجيه الأبحاث العالمية.

⦁ تراجع الصحة العقلية مرتبط بعوامل متعددة مثل قلة الروابط الاجتماعية، واستخدام الهواتف الذكية في عمر مبكر، وزيادة استهلاك الأطعمة فائقة المعالجة، وزيادة التعرّض للسموم البيئية.

وطنا اليوم:كشف “تقرير الحالة العقلية للعالم لعام 2024” عن تحقيق إجمالي البالغين المشاركين من الأردن المركز الأول بالصحة الذهنية بين الدول العربية*، والمركز الثاني في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وأحد أفضل المراكز عالمياً. واحتلّ الأردن نفس المركزين على مستوى العالم العربي والمنطقة بالنسبة للصحة العقلية لفئة الشباب، بينما جاء في الترتيب الثاني عربياً والثالث إقليمياً بالنسبة لفئة البالغين الأكبر سناً. وقد أحرزت المملكة المركز 40 عالمياً في “حاصل صحة العقل” (MHQ)* لدى إجمالي البالغين وتفوقت على متوسط حاصل صحة العقل العالمي لكل من فئات إجمالي البالغين (بنسبة 7.3%)، والشباب (بنسبة 26.3%) والبالغين الأكبر سناً (بنسبة 5.3%).

تُصدر مختبرات سابين (Sapien Labs)، المنظمة الرائدة عالمياً في مجال أبحاث الصحة العقلية، هذا التقرير السنوي الذي ينتج عن تجميع وتحليل بيانات لاستبيان شامل للوظائف العقلية يتم إجراؤه مع سكان بالغين عبر الإنترنت*. ويساهم الأردن في التقرير منذ عام 2022، وقد ازداد عدد البالغين المشاركين في الاستبيان الحالي بأكثر من 30% عن الإصدار السابق. وتشكل بيانات المشاركين من 10 دول عربية 10% من المجموع الكلي الذي بلغ أكثر من مليون استجابة من 82 دولة بين عامي 2023 و2024.

وتُقاس حالة الصحة العقلية باستخدام “حاصل صحة العقل” الذي يتعلق بالقدرة على التغلّب على تحديات الحياة والعمل بشكل منتِج. وقد تم تركيز نتائج هذا التقرير على فئتين عمريتين – فئة الشباب أو البالغين الأصغر سناً (18-34 عاماً) وفئة البالغين الأكبر سناً (55 عامًا فما فوق / +55) – نظرًا لتباين نتائجها الكبير . وكشفت النتائج عن مرونة ذهنية قوية لدى البالغين الأكبر سناً في جميع الدول المشاركة، بينما أشارت إلى معاناة الأجيال الشابة من انخفاض حاد في صحة العقل ورفاهه مما يؤكد التأثير المستمر لجائحة كوفيد-19، مع عدم وجود علامات على التعافي.

وفي الأردن، بلغ حاصل صحة العقل لإجمالي البالغين 67.4 درجة، متفوقاً بنسبة 7.3% على المتوسط العالمي، ومسجلاً المركز الأول عربياً والثاني في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بدعم من حاصل صحة العقل القوي للمشاركين من الفئات العمرية (+55 عاماً) و(35-44 عاماً) و(45-54 عاماً) والذي سجّل 106.4، و69.2، و86.1 درجة على التوالي. ووصل مستوى الاضطراب لدى إجمالي البالغين المشاركين إلى 23.4%، لتحتل المملكة المركز الثاني عربياً والثالث إقليمياً وتتفوق بنسبة 4% على المتوسط العالمي.

وبالنسبة لفئة الشباب، بلغ حاصل صحة العقل 48 درجة ليحتل الأردن المركز الأول عربياً والثاني في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ويتفوق بـ10 نقاط على المتوسط العالمي. ووصل مستوى الاضطراب لدى الشباب إلى 31.7%، متجاوزاً المتوسط العالمي بنسبة 9.4% ومتوسط الدول العربية بنسبة 4.6%. ورغم هذه النتائج، لا تزال مستويات الصحة الذهنية للشباب متدنية مما يشير إلى الحاجة الملحّة للعمل المشترك بين الدول العربية وجميع أنحاء العالم لمعالجة الأزمة.

وبلغ متوسط حاصل صحة العقل العالمي لدى الشباب 38 درجة فقط حيث سجل 18% فقط من الدول الـ82 المشاركة حاصلا أعلى من 50 درجة. وقد أظهر الشباب في كل منطقة بالعالم تراجعاً حاداً في صحتهم العقلية حيث صنّف 41% أنفسهم على أنهم يعانون من الاضطراب أو المعاناة في صحتهم العقلية. ويتصّف هذا الانخفاض الشديد في الصحة الذهنية بتدهور القدرة على التحكم في الأفكار والعواطف وتنظيمها وتكوين علاقات إيجابية مع الناس والحفاظ عليها.

وقالت الدكتورة تارا ثياجاراجان، المؤسِّسة وكبيرة العلماء في مختبرات سابين: “كشف التقرير عن تمتّع الأردن بأفضل صحة عقلية إجمالية على مستوى الدول العربية التي ساهمت في استبيان هذا العام. فقد احتل المركز الأول في حاصل صحة العقل لفئة إجمالي البالغين، وفي كل من حاصل صحة العقل ومستوى الاضطراب لفئة الشباب. بينما احتل المركز الثاني في كل من حاصل صحة العقل ومستوى الاضطراب لفئة البالغين الأكبر سناً، ومستوى الاضطراب لفئة إجمالي البالغين. وقد تبدو هذه النتائج جيدة من المنظور الإقليمي، إلا أن حاصل صحة العقل لفئة الشباب البالغ 48 لا يزال منخفضاً. علاوة على ذلك، بينما حقق البالغون الأكبر سناً حاصلاً جيداً لصحة العقل بلغ 106.4 ومستوى منخفض من الاضطراب بلغ 7.9% فقط، يظهر التفاوت الكبير في مستوى الاضطراب بين الجيلين الذي وصل إلى أربعة أضعاف وتجاوز المتوسط العربي للتفاوت بين الجيلين البالغ 3.8 ضعفاً”.

وكشف التقرير أن غالبية الأجيال الشابة في 82 دولة من العالم تعاني من حالات الاضطراب أو المعاناة من ضغوطات وظيفية مُُنهكة، حيث تراوح حاصل صحة العقل لديهم بين 5 و71 درجة – أي أقل بأكثر من 60 نقطة مقارنةً بالصحة العقلية للبالغين الأكبر سناً. ويقيس التقرير جميع جوانب الوظائف العقلية: العاطفية والاجتماعية والإدراكية، وهو بالتالي يتجاوز مؤشرات السعادة والقلق والاكتئاب ليشمل الوظائف الذهنية الأساسية الضرورية للتغلّب على تحديات الحياة وللعمل بشكل منتج.

وعلّقت تارا: “تنطبق نتائج الأردن والعالم العربي على مستوى العالم حيث أشار تقريرنا إلى أن الشباب غالباً غير قادرين على تحمّل مشاق الحياة بدلاً من الازدهار فيها. وقد يتسبب اجتماع هذه الضغوطات عليهم مع الفجوة المتزايدة بين الجيلين إلى عدم جهوزية القوى الشابة الوافدة على سوق العمل للتعاطي مع متطلبات الحياة العادية مما يؤدي إلى عواقب وخيمة تتمثل في انخفاض الإنتاجية، وزيادة حالات التغيّب عن العمل، وتزايد مستويات القلق، وحتى ازدياد الصراعات في الحياة اليومية.”

وأرجع التقرير تراجع الصحة العقلية لدى الشباب إلى عوامل متعددة مترابطة مثل قلة الروابط الاجتماعية، واستخدام الهواتف الذكية في عمر مبكر، وزيادة استهلاك الأطعمة فائقة المعالجة، وزيادة التعرّض للسموم البيئية. وأشارت البيانات إلى أن تقوية الروابط المجتمعية والأُسرية، وتحديد السن اللازم ومستوى استخدام الهواتف الذكية، واتباع أنظمة غذائية صحية، وزيادة التفاعلات الاجتماعية المباشرة، قادرة على تحسين النتائج من خلال تعزيز المرونة العاطفية، لا سيما في ظل تزايد الاتصال الرقمي وتراجع أساليب الحياة التقليدية.

وفي العالم العربي، أكّد 74% من البالغين الأكبر سناً المشاركين من العالم العربي على علاقاتهم الوطيدة بعائلاتهم، في نسبة متفوقة جداً على الدول الغربية، بينما أكّد 45% فقط من الشباب على وجود مثل هذه الروابط، مما يشير إلى تدهور متزايد للروابط الأسرية القوية التقليدية في المنطقة. ويؤثر هذا التغيير الثقافي، الذي لطالما ساهم في حماية الأجيال السابقة، بشكل كبير على الصحة العقلية حيث يتسبب في تدهور القدرة على تكوين علاقات مع الآخرين والحفاظ عليها وفي تزايد مشاعر الحزن واليأس والخوف والقلق.

وتابعت تارا: “في حين أن العوامل العالمية الأربعة المُسبّبة لتراجع الصحة العقلية بين الأجيال تنطبق عموماً على العالم العربي، يختلف انتشارها وتأثيرها من بلد إلى آخر حسب اختلاف البنية السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية والتكنولوجية والديموغرافية. في الأردن، قد يؤثر وجود ملايين الوافدين واللاجئين بشكل أكبر على حالة الصحة العقلية خصوصاً مع حالات الاكتئاب والقلق واضطراب ما بعد الصدمة التي يسببها النزوح القسري والصراع. وقد تنطبق على المملكة عوامل عالمية أخرى مُسبّبة لتراجع الصحة العقلية بين الأجيال مثل استهلاك الأغذية فائقة المعالجة، الذي لا يزال أقل من المستويات العالمية ولكنه يرتفع بسرعة، بالإضافة إلى استخدام الهواتف الذكية في عمر مبكر، وهو أمر يحتاج للمعالجة لا سيما في مرحلة الطفولة.”

كما كشف تحليل العلماء أن الأجيال الشابة حول العالم تكوّن عدداً أقل من الصداقات الوثيقة، وتقضي وقتاً أطول على الإنترنت، وتتناول أنظمة غذائية أقل صحة، وهي سلوكيات مرتبطة عموماً بتدهور الصحة الذهنية. ومن الجدير بالذكر أن هذه البيانات تؤكد على أن هذه الاتجاهات سائدة في جميع الدول بغض النظر عن مستويات إنفاقها على خدمات الرعاية أو الأبحاث العلمية الخاصة بالصحة العقلية. ومما لا شك فيه أن هذه النتائج تستدعي التحوّل في استراتيجية البحث وإعادة توجيه النهج لفهم الأسباب الجذرية لتدهور الصحة العقلية ومعالجتها بشكل أفضل.

واختتمت تارا قائلةً: “إن الحالة العقلية للعالم واضحة – ومثيرة للقلق، حيث نرى كيف يتمتع البالغون الأكبر سناً في جميع المناطق بصحة ذهنية جيدة نسبياً، في حين تعاني الأجيال الشابة. لقد أدّت الاتجاهات السائدة بين الأجيال إلى أزمة عالمية تتفاقم باستمرار، وقد تتسبب قريباً في استحالة الحفاظ على مجتمع مستقر إذا تُركت دون معالجة. لقد أصبح من الضروري جداً اتخاذ إجراءات وقائية جريئة تستند إلى فهم عميق للأسباب الحقيقية لتدهور الصحة العقلية، بدءاً من تأثير التكنولوجيا والثقافة ووصولاً إلى تزايد التعرّض للمواد الكيميائية في كل من الغذاء والبيئة.”

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* تُجمع البيانات باستخدام تقييم “حاصل صحة العقل (MHQ)”، وهو استطلاع شامل عبر الإنترنت للوظائف الذهنية يوفر مقياساً عاماً (درجة “حاصل صحة العقل”) حيال القدرة على التعامل مع ضغوطات الحياة العادية والعمل بشكل منتج.

* تمت معايرة مقياس حاصل صحة العقل بحيث يكون المتوسط ​​المتوقع لسكان يتمتعون بأداء طبيعي هو 100 بناءً على بيانات عام 2019 (ما قبل الجائحة). تتراوح درجة حاصل صحة العقل بين -100 و+200، حيث تشير الدرجات السلبية إلى ضيق ذهني وضعف وظيفي شديدَين، في حين تمثل الدرجات الإيجابية توزيعاً طبيعياً للأداء.

* يعكس التقرير نتائج السكان/البالغين القادرين على الوصول إلى الإنترنت فقط. ولا يشمل السكان المفتقرين إلى الاتصال أو المعرفة الرقمية.

* الدول العربية المشاركة في استبيان هذا العام هي الأردن، والإمارات العربية المتحدة، وتونس، والجزائر، والمملكة العربية السعودية، والسودان، والعراق، واليمن، ومصر، والمغرب.

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يُمكن الوصول للتقرير العالمي الكامل عبر هذا الرابط: mentalstateoftheworld.report

للتواصل:

ديالا بلوط |موبايل / واتساب 971555568626+ | dialaballout@hotmail.com / dialaballout@gmail.com

نبذة عن مختبرات سابين (Sapien Labs)

تأسّست مختبرات سابين (Sapien Labs) عام 2016 وهي مُنظمة بحثية غير ربحية مدرجة تحت المادة 501(c)(3) من قانون الولايات المتحدة الأمريكية ومُكرسة لفهم العقل البشريّ وتمكينه. من خلال جمع بيانات عالمية واسعة النطاق وفي الوقت الفعلي، تستكشف مختبرات سابين تأثير الحياة العصرية على الدماغ والصحة العقلية، حيث تُقدم أبحاثها نتائج تحليلات وأدوات قيّمة للمدارس والمنظمات والحكومات، مما يُساعد في صياغة السياسات والتدخلات الكفيلة بتعزيز الصحة الذهنية في جميع أنحاء العالم. الموقع الإلكتروني: https://sapienlabs.org

حول الحالة العقلية للعالم 2024

تقرير الحالة العقلية للعالم هو التقرير السنوي لـ “مشروع العقل العالمي” التابع لمنظمة مختبرات سابين (Sapien Labs) وهو يفحص المشهد المتغير للصحة الذهنية بين سكان العالم القادرين على الوصول للإنترنت. ويحلل كل إصدار من التقرير اتجاهات الصحة العقلية في العام المنصرم، ثم يقارنها بتحليلات السنوات السابقة مع تحديد العوامل الرئيسية المؤثرة في هذه التغييرات. وعلى مدار العام، يتم إصدار “تقارير سريعة” إضافية تقدم بيانات وتحليلات أعمق حول جوانب محددة من الصحة الذهنية.

بصفته أكبر وأشمل استبيان عالمي متواصل للصحة العقلية في العالم، يستخدم “مشروع العقل العالمي” “حاصل صحة العقل أو الذهن” (MHQ) لجمع البيانات من فئات سكانية متنوعة. تتتبّع هذه المبادرة الصحة الذهنية إلى جانب العوامل الاجتماعية الثقافية، ونمط الحياة، والعوامل التكنولوجية في بلدان متعددة، مما يوفر فهماً قائماً على البيانات للاتجاهات السائدة وأسبابها الكامنة.