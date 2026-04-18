” صناعة عمّان” ومشروع GIZ I-PSD ينظمان فعالية لدعم الابتكار الصناعي

نظّمت غرفة صناعة عمّان، بالتعاون مع مشروع “طرق مبتكرة لدعم التشغيل من خلال تنمية القطاع الخاص” (I-PSD) المنفذ من قبل الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، وبالشراكة مع وزارة الصناعة والتجارة والتموين، جلسة توعوية بعنوان “نبتكر لتعزيز التنافسية”، بمشاركة عدد من ممثلي الشركات الصناعية الأردنية.

وهدفت الفعالية إلى تعزيز تنافسية القطاع الصناعي في الأردن، من خلال تسليط الضوء على أهمية الابتكار كخيار استراتيجي وضرورة لتحقيق النمو المستدام ومواكبة التغيرات في الأسواق المحلية والعالمية، وكيفية توظيف أدوات الابتكار لزيادة تنافسية القطاع الخاص.

مدير دائرة التنمية الصناعية في غرفة صناعة عمان المهندس فضل اللبدي، اكّد على دور الابتكار في دعم الصناعة الوطنية واهميته لنمو واستمرار الشركات، ويساعدها على إدخال ممارسات صناعيّة جديدة أو تقنيّات ذكيّة جديدة، وبما يساهم في تطوير الأتمتة والإنتاجيّة.

وقدّم فريق I-PSD GIZ خلال الفعالية عرضا تفصيليا عن الخدمات التي يقدمها المشروع لدعم الشركات الصناعية، بما يشمل تقييم جاهزية الابتكار، وتقديم الدعم الفني المتخصص، وتعزيز فرص الوصول إلى الأسواق.

كما تضمنت الفعالية جلسات تفاعلية ركزت على تبسيط مفاهيم الابتكار، واستعراض قيمته العملية والعائد على الاستثمار، إلى جانب جلسة حوارية استعرضت تجارب واقعية لشركات أردنية من قطاعي الصناعات الغذائية والكيميائية، وسلطت الضوء على التحديات التي واجهتها وكيفية توظيف الابتكار لتحقيق نتائج ملموسة.

وفي ختام الجلسة، تم الإعلان عن فتح باب التقديم للاستفادة من خدمات مشروع GIZ I-PSD الاستشارية في مجال الابتكار، بما يسهم في دعم الشركات الصناعية الأردنية وتمكينها من تطوير منتجاتها وتحسين كفاءتها التشغيلية وتعزيز قدرتها التنافسية.