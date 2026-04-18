نقابة الممرضين تطلق جائزة “التميز التمريضي والقبالة لعام 2026”

وطنا اليوم – أعلنت نقابة الممرضين والممرضات والقابلات القانونيات الأردنية عن إطلاق جائزة التميز التمريضي والقبالة لعام 2026 تحت عنوان “Nursing Stars 2026″، وذلك بالتزامن مع اليوم العالمي للقبالة الذي يصادف الخامس من أيار واليوم العالمي للتمريض في 12 أيار.

وتهدف الجائزة إلى ترسيخ ثقافة الإبداع والتميّز المهني، وتحفيز الكوادر التمريضية على تقديم أفضل الممارسات وفق المعايير العالمية.

وأكدت النقابة أن باب التقديم سيفتح اعتبارًا من اليوم السبت ويستمر حتى 25 نيسان، على أن يتم استقبال الطلبات إلكترونيًا ضمن ملف واحد بصيغة (PDF) عبر البريد الإلكتروني المخصص للجائزة nursingstar2026@yahoo.com .

وأوضحت النقابة أن الجائزة تأتي تقديرًا للدور الحيوي والمهني الذي يضطلع به الممرضون والممرضات والقابلات في تقديم الرعاية الصحية، وحرصًا على إبراز النماذج الريادية والإنجازات المتميزة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية وتعزيز سلامة المرضى.

وبينت أن الجائزة تشمل خمسة محاور رئيسية، هي: أفضل بحث علمي منشور في مجلات محكمة ومعترف بها عالميًا، وأفضل مشروع لتحسين الجودة في مستشفى باستخدام أدوات ومنهجيات معتمدة، وأفضل مشروع في مركز صحي (شامل أو أولي) يركز على تحسين خدمات الرعاية الصحية الأولية، إلى جانب أفضل مشروع في مجال القبالة القانونية بما ينسجم مع أولويات الصحة الوطنية، إضافة إلى جائزة الإبداع التي تُمنح للأفراد الذين قدموا ابتكارات متميزة في مجالات مهنية أو بحثية أو تكنولوجية.

وأشارت الى أن المشاركة في محور البحث العلمي تتطلب أن يكون البحث منشورًا خلال الفترة منذ عام 2022 وحتى تاريخ التقديم، في مجلات علمية محكمة ومفهرسة عالميًا، فيما يشترط في المشاريع المقدمة (مستشفى أو مركز صحي أو قبالة) أن تتضمن وصفًا علميًا واضحًا، ومؤشرات أداء قابلة للقياس، وإثباتًا للأثر الفعلي على جودة الخدمة أو سلامة المرضى.

وفيما يتعلق بمحور الإبداع، لفتت إلى ضرورة تقديم أدلة موثقة وقابلة للتحقق، مثل صور أو فيديوهات أو شهادات أو إنجازات، على أن تكون خلال السنوات الثلاث الأخيرة.

وبحسب الإعلان، سيتم تقييم المشاركات وفق أعلى معايير التميز، حيث تمنح الجوائز لثلاثة فائزين في كل محور، بواقع الف دينار للمركز الأول، و500 دينار للمركز الثاني، و250 دينارًا للمركز الثالث، إلى جانب دروع وشهادات تقديرية.

وأكدت النقابة احتفاظها بحق حجب أي جائزة في حال عدم استيفاء معايير التميز، داعيةً جميع أعضاء الهيئة العامة من المتميزين والمبدعين إلى المشاركة، والاستفادة من هذه المنصة الوطنية التي تسلط الضوء على الإنجازات المهنية وتعزز جودة الرعاية الصحية في المملكة.